Afrin'de teröristlerin savunma hattı çöktü! Merkeze 8 kilometre kaldı

Türk Silahları Kuvvetleri ( TSK) ve Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO) birlikleri, Zeytin Dalı Harekâtı’nın 47’nci gününde Afrin’in güneybatısındaki Cinderes ve ikmal yolları üzerinde bulunan kuzeydoğudaki Kefr Cenne bölgelerinde büyük ilerleme sağladı.

Afrin’deki 6 beldeden 4’ünde kontrol sağlayan TSK ve ÖSO, dün sabah da terör örgütü PKK/ PYD denetiminde bulunan Cinderes Beldesi’ne operasyon başlattı. Örgütün stratejik noktalarını tek tek ele geçirerek Cinderes kapısına dayanan komandolar ve ÖSO’nun özel harekât birlikleri, güneyden ilerleyerek beldeyi çıplak gözle gören stratejik Cinderes Tepesi’ni ele geçirdi. Cinderes’e hâkim olan tepenin alınmasıyla PYD’nin dış savunma hattı çöktü. Yerel kaynaklar, Cinderes Beldesi’nde meskûn mahal operasyonlarının başladığını, askeri birliklerin dış mahallelere giriş yaptığını bildirdi. Beldede şiddetli çatışmaların yaşandığı, teröristlerin evlerden ve sokak aralarından ağır silahlarla ÖSO’yu hedef aldığı belirtildi.

İKMAL YOLU KESİLDİ



Habertürk'te yer alan habere göre, Afrin’in kuzeydoğusunda ise savaş uçakları ve tanklar tarafından 3 gündür yoğun ateş altına alınan Şeran Beldesi’ne bağlı Kefr Cenne Köyü’ne de operasyon başlatıldı. Şiddetli çatışmaların ardından Afrin merkeze giden yolda stratejik öneme sahip köy ve askeri üs TSK ve ÖSO birliklerinin kontrolüne geçti. Daha önce Rus ve rejim askerlerinin de kullandığı üsse ÖSO birlikleri konuşlandı. Böylece Şeran Beldesi’nin ardından Kefr Cenne’nin ele geçirilmesiyle doğudan ve rejim bölgesinden Afrin’e giden ana ikmal yol kesildi.