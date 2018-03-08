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Afrin'de teröristlerin savunma hattı çöktü! Merkeze 8 kilometre kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 06:57 | Son Güncelleme

TSK ve ÖSO kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’e doğru ilerliyor. Bölgeden gelen son haberlere göre, Güneybatı yönündeki Cinderes yoğun ateş altında. Beldeye hâkim tepenin alınmasıyla PYD’nin dış savunma hattı çökmüş oldu. Cinderes’in dış mahallelerinde meskûn mahal harekâtı başladı. Kuzeydoğuda Kefr Cenne teröristlerden temizlendi. Merkeze 8 kilometre kalırken, Afrin’in ana ikmal yolu kesildi.

Türk Silahları Kuvvetleri ( TSK) ve Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO) birlikleri, Zeytin Dalı Harekâtı’nın 47’nci gününde Afrin’in güneybatısındaki Cinderes ve ikmal yolları üzerinde bulunan kuzeydoğudaki Kefr Cenne bölgelerinde büyük ilerleme sağladı.

Afrin’deki 6 beldeden 4’ünde kontrol sağlayan TSK ve ÖSO, dün sabah da terör örgütü PKK/ PYD denetiminde bulunan Cinderes Beldesi’ne operasyon başlattı. Örgütün stratejik noktalarını tek tek ele geçirerek Cinderes kapısına dayanan komandolar ve ÖSO’nun özel harekât birlikleri, güneyden ilerleyerek beldeyi çıplak gözle gören stratejik Cinderes Tepesi’ni ele geçirdi. Cinderes’e hâkim olan tepenin alınmasıyla PYD’nin dış savunma hattı çöktü. Yerel kaynaklar, Cinderes Beldesi’nde meskûn mahal operasyonlarının başladığını, askeri birliklerin dış mahallelere giriş yaptığını bildirdi. Beldede şiddetli çatışmaların yaşandığı, teröristlerin evlerden ve sokak aralarından ağır silahlarla ÖSO’yu hedef aldığı belirtildi.

İKMAL YOLU KESİLDİ

Habertürk'te yer alan habere göre, Afrin’in kuzeydoğusunda ise savaş uçakları ve tanklar tarafından 3 gündür yoğun ateş altına alınan Şeran Beldesi’ne bağlı Kefr Cenne Köyü’ne de operasyon başlatıldı. Şiddetli çatışmaların ardından Afrin merkeze giden yolda stratejik öneme sahip köy ve askeri üs TSK ve ÖSO birliklerinin kontrolüne geçti. Daha önce Rus ve rejim askerlerinin de kullandığı üsse ÖSO birlikleri konuşlandı. Böylece Şeran Beldesi’nin ardından Kefr Cenne’nin ele geçirilmesiyle doğudan ve rejim bölgesinden Afrin’e giden ana ikmal yol kesildi.

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AFRİN'E 8 KİLOMETRE

Afrin’in kuzeydoğusunda Kandil’den giden teröristlerin bulunduğu Meydanköy Barajı çevresi, Hallubiye ve Sağır köyleri ile Şeran Beldesi yakınlarındaki Meşale ve Katma köyleri de PKK/PYD’den temizlendi. TSK/ÖSO stratejik noktaları bir bir alarak Afrin merkezine yaklaşırken, birliklerin konuşlandığı noktalar ile Afrin arasındaki mesafenin de yaklaşık 8 kilometreye düştüğü bildirildi. Afrin bölgesindeki terör hedefleri havadan ve karadan vurulurken, Genelkurmay Başkanlığı dün sabah yaptığı bilgilendirmede harekâtın başından bu yana 88’i son 24 saatte olmak üzere 2 bin 960 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Afrin’in kuzeydoğusundaki Bafeylun yakınlarında da terör örgütü PYD/PKK’nın şeker depoları ÖSO bünyesinde bulunan Muntasır Billah Tugayı tarafından ele geçirildi. Yaklaşık 300 ton şeker, Türkmen askerler tarafından bölgedeki sivillere dağıtıldı.

TSK ve ÖSO, Afrin’in Maçale Köyü’nü teröristlerden arındırdı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ’ın işgalindeki Afrin’de 4’ü belde merkezi, 122’si köy, 30’u kritik nokta olmak üzere toplam 156 bölgeyi kontrol altına aldı.

'CEHENNEM TOPUNU' BIRAKIP KAÇTILAR

Afrin’e adım adım yaklaşan Mehmetçik, Cinderes’in güneyinde bir tünel içerisinde YPG/PKK’lı teröristlerin ‘cehennem topu’ dedikleri silahı buldu. Teröristlerin, kaçarken terk ettikleri silahla sivillere ve harekâta katılan Türk birlikleri ile ÖSO güçlerine ateş açtıkları belirtildi.

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TAKVİYE BİRLİKLER HATAY SINIRINDA

TSK ve ÖSO’nun Afrin’e yönelik 20 Ocak’ta başlayan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında takviye amaçlı olarak Kars’ın Sarıkamış İlçesi’nden gönderilen komandolar, Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’ne ulaştı. Zırhlı personel taşıyıcılara (ZPT) bindirilen komandolar, sınır birliklerine sevk edildi.

ORASI ARTIK ‘ŞEHİTLER TEPESİ’

Zeytin Dalı Harekâtı sırasında 1 Mart’ta Raco bölgesindeki operasyonda 9 askerin şehit olduğu Keltepe’nin ismi, bölgenin teröristlerden temizlenmesinin ardından ‘Şehitler Tepesi’ olarak değiştirildi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah,Güç, Kuvvet versin. Amin
Afrin fethini CUMA günü İnşallah neticelendirelim..
Rabbim Türk askerini,polisini ve ÖSO korusun zaferlerini yakın eylesin.
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