Afrin'de, Türk askerinin tüyleri diken diken eden hikayesi

Afrin harekatından gelen meydanda çekilmiş andı izlediniz mi? İşte o komando andını içen taburun yürek sızlatan bir hikayesi var. Bunu da Abdullah Ağar anlattı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 57nci gününde (17 Mart) şehit olan Binbaşı Mithat Dunca, Afrin operasyonunda bugüne değin şehit olan en üst rütbeli askerdi. Onun şehit olduğu güdümlü füze saldırısında bir de gazi var. O da bu harekatta şu ana kadar yaralanan en üst rütbeli komutan, bir yarbay. Gazi olan o yarbay, şehit Mithat Dunca'nın harekat subaylığını yaptığı komando taburunun komutanıydı. Komutanın yaralı halde görevinin başına geçtiği ortaya çıktı.

Abdullah Ağar yürek yakan hikayeyi böyle anlattı;

"Binbaşı Mithat Dunca, astsubaylıktan gelmedir. Onca zorluğun yokluğun içinde çalışmış çabalamış, önce subay, sonra da Özel Kuvvetlerde tim komutanı olmuştur. Ömrün dağlarda çöllerde geçmiştir. Yıllarca Özel kuvvetlerde, sonra Eğirdir'de… Çıkmadığı dağ, inmediği vadi, terörün yuvalandığı yuvalanabileceği girmediği yatak, çatak, batak, meskun mahal kalmamıştır. Ve en son Siirt komando tugayının taburunda harekât subaylığı yapmaktadır.