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Afrin'de, Türk askerinin tüyleri diken diken eden hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 10:56 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatının 58. gününde Afrin alındı. Afrin operasyonunda Türk askerinin kahramanlığı bir kez daha hafızalara kazındı. Bunlardan biri de şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın intikamını almaya ant için komutandı. O komutanın aynı zamanda, komando andını okuyan taburun başındaki komutan olduğu ve yaralı halde taburun başına geçtiği ortaya çıktı

Afrin harekatından gelen meydanda çekilmiş andı izlediniz mi? İşte o komando andını içen taburun yürek sızlatan bir hikayesi var. Bunu da Abdullah Ağar anlattı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 57nci gününde (17 Mart) şehit olan Binbaşı Mithat Dunca, Afrin operasyonunda bugüne değin şehit olan en üst rütbeli askerdi. Onun şehit olduğu güdümlü füze saldırısında bir de gazi var. O da bu harekatta şu ana kadar yaralanan en üst rütbeli komutan, bir yarbay. Gazi olan o yarbay, şehit Mithat Dunca'nın harekat subaylığını yaptığı komando taburunun komutanıydı. Komutanın yaralı halde görevinin başına geçtiği ortaya çıktı.

Abdullah Ağar yürek yakan hikayeyi böyle anlattı;

"Binbaşı Mithat Dunca, astsubaylıktan gelmedir. Onca zorluğun yokluğun içinde çalışmış çabalamış, önce subay, sonra da Özel Kuvvetlerde tim komutanı olmuştur. Ömrün dağlarda çöllerde geçmiştir. Yıllarca Özel kuvvetlerde, sonra Eğirdir'de… Çıkmadığı dağ, inmediği vadi, terörün yuvalandığı yuvalanabileceği girmediği yatak, çatak, batak, meskun mahal kalmamıştır. Ve en son Siirt komando tugayının taburunda harekât subaylığı yapmaktadır.

Ve 15 Mart. Ve Afrin'de bir mevzi. Ve kalleşin attığı bir güdümlü tanksavar roketi. Ve iki gazi! Biri Mithat, bir diğeri Mithat'ı tabur komutanı. İkisini beraber taşıdılar hastaneye. Mithat'ı uyuttu doktorlar.
Çaresizdiler.

KOMUTAN YARALI HALDE TABURUN BAŞINA GEÇTİ

Tabur komutanının ise kulağında bir yırtık vardı, başında da saplanmış bir şarapnel. Ve Afrin'de komutansız, Mithatsız bir tabur. Başındaki şarapnelle, kulağındaki yırtıkla çıkıp gitti hastaneden. Bırakır mıydı görevini? Bırakır mıydı taburunu komutansız? "Ülkem Bayrağım Onurum" diyerek vardı El Bab'ta. Afrin olur muydu onsuz?

Suriye'ye, taburunun başına, Afrin'e dalmaya gidenken diyordu ki o taburun komutanı; "Mithat'ın intikamını alacağım!"

İşte sizin; 18 Mart'ta… Şanlı Türk bayrağını… Yürekten ve gırtlaktan bir Komando andıyla… Afrin Meydanına dikerken... Gördüğünüz O TABUR… Ve o taburun GAZİ KOMUTANIDIR. Bütün şehitlerin ruhu bir kez daha, ŞAD… Alınları açık olsun.

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afrin harekatı abdullah ağar Binbaşı Mithat Dunca

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Anladığım kadarıyla, yapılan siyasi görüşmeler sonrasında pyd vs afrini terk etti. Giderlerken bir çok binaları bomba ile tuzakladılar. (diğer haberden okudum) Ve afrin düştü masalını, 18 martta haber yaptırarak, çanakkale savaşını yerine akıllarınca afrin zaferini kutlayacaklar. Bunu anlayın akkoyunlar, Çanakkale savaşı kazanıldığı zaman çanakkale Türkiye Cumhuriyetinde kaldı. Afrin ele geçirildi fakat afrin Türkiye Cumhuriyetine bağlı bir il değil olmayacakta. Neyin zaferini kutluyorsunuz? Ha pkk ha pyd ha öso ha işid vs. Hepsi terörist oluşumlardır nokta.
Allah rahmet etsin Mekani cennet olsun Tb. K.ninada Allah şifa versin
amin ecmain.........tırnakları taşa değmesin, canımızla, malımızla her zaman yanlarındayız....
Rabbim sizi korusun
Allahın Arslanları. Allah c.c sizleri korusun
askerimizin kahramanlığını palavracı abdullah ağar dan öğrenecek değiliz. kahramanlarımızın, kahrmanlığına gölde düşürüyor.
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