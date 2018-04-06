Afrin'de yakalanan teröristten kan donduran itiraf: Kaçmasınlar diye ayaklarının altını kestik

Afrin'de sağ olarak yakalanan teröristlerin verdiği ifadeler kan dondurdu. Terör örgütü PKK/YPG'li teröristler bölge halkına kurdukları alçak tuzakları ve yaptıkları akıl almaz işkenceleri anlattı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, son 10 günde halkın, Kafer Çil, Birka, Alicaro ve Hamoraco yerleşim yerlerinde teslim ettiği, 2'si kadın 8 terörist, halka nasıl zulüm ettiklerini detaylarıyla anlattı:

Delil Rojova: "Bize 'Bizim yanımızda değil Türkiye'nin yanında yer alanları çoluk çocuk demeyin kurşuna dizin. Birkaç tanesinin ayaklarına bomba bağlayın ve herkesin göreceği yerde uzaktan kumandayla patlatın ki ibret olsun. Sonlarının böyle olacağını görüp yanımızda yer alsınlar' talimatı verdiler."

4'Ü ÇOCUK 11 SİVİLİ VURDU



Bedir Afrin: "Asker sınırdan içeriye girince başımızdaki Welat Temir bize 'Sizin yanınızda olmayanların ağlayıp yalvarmalarına aldırış etmeyin. Siz onlara acırsanız, ben de size acımam kafanıza sıkarım."

Hemze Sipan: "Afrin'in girişinde 80 kişilik grubu toplayan Ehmed Baran kod adlı terörist, 'Arkanızda yaralı bırakmayın. Namluyu karnına dayayın tetiğe basın' diye talimat verdi."