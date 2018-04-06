HABER

Afrin'de yakalanan teröristten kan donduran itiraf: Kaçmasınlar diye ayaklarının altını kestik

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 09:22 | Son Güncelleme

Afrin’deki operasyonlarda sağ yakalanan terör örgütü PKK/YPG'li terörist, sivil halka yaptıkları zulmü anlattı. Kan donduran itiraflarda bulunan terörist 'Paralarını alıp başlarından vurduk. Kaçmasınlar diye kadınların ayaklarının altını kestik' ifadelerini kullandı.

Afrin'de yakalanan teröristten kan donduran itiraf: Kaçmasınlar diye ayaklarının altını kestik

Afrin'de sağ olarak yakalanan teröristlerin verdiği ifadeler kan dondurdu. Terör örgütü PKK/YPG'li teröristler bölge halkına kurdukları alçak tuzakları ve yaptıkları akıl almaz işkenceleri anlattı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, son 10 günde halkın, Kafer Çil, Birka, Alicaro ve Hamoraco yerleşim yerlerinde teslim ettiği, 2'si kadın 8 terörist, halka nasıl zulüm ettiklerini detaylarıyla anlattı:

Delil Rojova: "Bize 'Bizim yanımızda değil Türkiye'nin yanında yer alanları çoluk çocuk demeyin kurşuna dizin. Birkaç tanesinin ayaklarına bomba bağlayın ve herkesin göreceği yerde uzaktan kumandayla patlatın ki ibret olsun. Sonlarının böyle olacağını görüp yanımızda yer alsınlar' talimatı verdiler."

4'Ü ÇOCUK 11 SİVİLİ VURDU

Bedir Afrin: "Asker sınırdan içeriye girince başımızdaki Welat Temir bize 'Sizin yanınızda olmayanların ağlayıp yalvarmalarına aldırış etmeyin. Siz onlara acırsanız, ben de size acımam kafanıza sıkarım."

Hemze Sipan: "Afrin'in girişinde 80 kişilik grubu toplayan Ehmed Baran kod adlı terörist, 'Arkanızda yaralı bırakmayın. Namluyu karnına dayayın tetiğe basın' diye talimat verdi."

Numan Zehlen: "Cinderesi'nden 20 arkadaş bizi Afrin'e gönderdiler. 'Yollarına mayın döşeyin. Üzerlerine el yapımı patlayıcı atın. Halkın bölgeyi terk etmesine asla müsaade etmeyin' dediler. Ben ateş etmedim ama 2'si kadın 4'ü çocuk 11 sivili yanımdaki Argeş Cano kod adlı terörist kurşuna dizdi."

Şiyar El Recep: "Dış mahallelerin birinde eşyalarını motosikletine yüklemiş gitmeye hazırlanan aileyi ikna edemedik. Üzerlerinde bulunan para ve 2 altını aldıktan sonra kafalarına ateş ettik. Bir başka evde ise erkekler yoktu. Yanımda bulunan kişiler kadınlar kaçmasın diye ayaklarının altını bıçakla kestiler."

YAŞLI KADININ TORUNUNA TECAVÜZ

Hogir Çiya: "3 yıl önce çatısında bulunduğumuz evin içine girdi. Yaşlı bir kadın ile torunum dediği 14-16 yaşlarında bir kız vardı. Yaşlı kadın, 'Türk askeri gelecek. Sizden kurtulacağız' deyince yanımdaki, yaşlı kadının torununu çatıya çıkardı. Yukarı çıkıp baktığımda, kızı üstü çıplak, boğazına kemer bağlanmış cansız yatarken gördüm. Niye yaptın diye kızdığımda da beni öldürmekle tehdit etti."

MİT, 18 ülkede 80 kişiyi paketledi!MİT, 18 ülkede 80 kişiyi paketledi!
Tosun'un karakutusu ortaya çıktı!Tosun'un karakutusu ortaya çıktı!
Kan donduran itiraf: Kaçmasınlar diye ayaklarının altını kestikKan donduran itiraf: Kaçmasınlar diye ayaklarının altını kestik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin terörist itiraf PKK YPG işkence tecavüz

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik canlı yayında özür diledi

Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik canlı yayında özür diledi

İlginizi Çekebilir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Okuyucu Yorumları 7 yorum
namussuz vatansızlar... catlasanızda patlasanızda sonunuz geldi...
Ve biz halen sağ ele geçirip beslemeye devam ediyoruz....
kesin diğerleri ateş etmiş, sivilleri öldürmüştür ama sen yapmamışsındır. adi pislik!
Bunları "Ypg bir terör örgütü değildir. Vatanını savunan silahlı bir grup" diyen başta Kımıl zararlısı olmak üzere bütün chp'lilerin gözüne sokmak lazım.
BU KADAR GADDAR BİR TERORIST SIMDI TURKIYEYE GETIRILIP TÜRK HAPISHANESINDEMİ YATACAK KONUSTURULDUKTAN SONRA ÖSO YA VERILSIN ONLAR GEREKENI YAPAR
Allahsız kitapsızlar!! zalimler için yaşasın cehennemmmm!!!
Bunları kütüğe koyup kellesini kılıçla uçurun Türk töresine göre katledilsin leşleride dağa atılsınki çakallar aç kalmasın
Diğer Haberler
ABD'den Türkiye'ye sürpriz teklif!

ABD'den Türkiye'ye sürpriz teklif!

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

Tosun'un karakutusu ortaya çıktı!

Tosun'un karakutusu ortaya çıktı!

Tunceli'deki operasyon sonrası dikkat çeken detaylar! 7 teröristten 3'ü...

Tunceli'deki operasyon sonrası dikkat çeken detaylar! 7 teröristten 3'ü...

Zekeriya Öz'ün gizli tanığı suç örgütü lideri Zindaşti İstanbul'da yakalandı!

Zekeriya Öz'ün gizli tanığı suç örgütü lideri Zindaşti İstanbul'da yakalandı!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.