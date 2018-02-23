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Afrin'de yeni gelişme! Zeytin Dalı Harekatında teröristlere darbe vuruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 10:00 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1873 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in güneybatısındaki Bafler köyünü teröristlerden temizledi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1873 oldu.

Dün gece de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristlerle silah ve mühimmat taşıyan konvoyun, Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edildiği ve kentten 15 kilometre kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtalarıyla vuruldu.

BİR KÖY DAHA TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Bafler köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 69'u köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 97 noktayı örgütten kurtardı.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı ve Rahmanlı köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi."

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TSK Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı DEAŞ

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
herseyiniz yalan olen öso teroristlerinidemi bunlara yaziyorsunuz dun vurulan siviller gibi bu nasil bir ivdansizliktir
inanmıyoruz ama inşallah öyledir
Helal olsun yiğitlerime
beter olun haçlı üşağı pkk tsk ve ösö hepinizi gömücek esadın itinin konvoyunuda aydınlatan eler dert görmesin bu ülkede ne yazıki savaş çıksa çocuk katili esadı safına geçerim diyecek kadar onursuz chp millet vekileri var yazık
helal olsun
bu saydıklarınız hepsi beraber çalışiyorlar o kadar isme ne gerek var madem beraberler millet size tepki vermesin diye her türlü yalını uyguluyorsunuz
taş üstünde taş,omuz üstünde baş kalmasın afrinde.mehmedimin al kanı yerde kalmasın.
Elleriniz dert görmesin, acımayın bu imansız çapulculara...
İYİ OLMUŞ ELLERİNİZE SAĞLIK.
"erdoganpolat34" SEN SİYASETİ NİYE KARIŞTIRIYORSUN? GERİ ZEKALI MISIN?29 EKİMDE TOPRAKLARIMIZDAN GEÇİP "KOBANİYE" GİTMELERİNE YARDIM ETTİĞİMİZ TERÖRİSTLERİ NE ÇABUK UNUTTUN?O ZAMAN NEREDEYDİN ACABA?
@northstar123 bi bak bakalım peşmerge ile PKK/PYD aynı şey mi, beyinsiz koyun.
Hainler yaşamayacak
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