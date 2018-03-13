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Afrin'deki gizli Pentagon üssü görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 08:54 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'de inşa ettiği Pentagon binasına benzer gizli üssün görüntüleri ortaya çıktı.

Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan bölücü terör örgütü PKK'ya karşı Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin bölgesini tamamen terör unsurlarından başarıyla temizlerken, ABD'nin desteklediği PYD terör örgütünün Afrin'de Pentagon benzeri gizli bir üssü ortaya çıktı.

Türkiye'nin PKK/PYD unsurlarına karşı başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'yla tamamen kontrol altına alınmasına birkaç kilometre kalan Afrin'de, ABD'nin Pentagon üssüne benzer bir yapının inşa edildiği tespit edildi.

ABD'DEKİ PENTAGON BİNASI

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Anahtar Kelimeler:
PKK YPG Afrin Pentagon Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Eyyy bop baskani Hadi öyleyse fırsat bu fırsat BOP görevini bırakın çocuklarınız ABD vatandaşlığından ayrılsın.. incirlik ve kurecigi kapatın boynunuzdaki YAHUDİ cesaret madalyasını çıkarıp atın
@serdar_1981_alcym iftiracı pislik seni hala içeri almadılarmı? birde ben şikayetde bulunayım..
@serdar_1981_alcym incirlik üssü eskiden kim bilir ne şartlarla kurduruldu.pazarda dükkanı kapatmaya benzemez bu işler senin beynın bunları almaz.elbet hepsinin sırası gelecek ama abd ye kafa tutacak kadar güçlü değiliz.kaskafa
FETÖ KALINTILARI YURT DIŞINDA FARE GIBI ÖLECEKSİNİZ
@serdar_1981_alcym bu hainler kimin çocukları acaba?sizin nedir bu güzel ülkemizle?soyunuz sopunuz neresi sizin?
kriz mi yarattı ne benzerlik ne benzerlik bildiğin ahır orası adam akıllı haber yapın bu ne
o yapı her ne amaçla yapiliyorsada henüz inşaat halinde bu bariz belli kullanımdaki bir yapı değil
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