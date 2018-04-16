Afrin'de bulunan tüneller ne için yapıldı? Abdullah Ağar'dan çarpıcı yorum

Afrin'de dün ÖSO üyeleri tarafından 1000 teröristi aynı anda barındırabilecek bir tüneller ağı bulundu. AA'nın görüntülediği ve inşası bitme aşamasındaki yer altı karargahı, Afrin'i çevreleyen dağlarda bir ormanlık alanda yer alıyor.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, söz konusu tünellerle ilgili olarak çok çarpıcı ifadeler kullandı. "Afrin kırsalında yeni tespit edilen bu yeraltı iksası, bu hazırlığın jeopolitik hedefleri olan jeostratejik bir tahkimat olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor." diyen Ağar, tünellerin kimler için hazırlandığına dair yorumu ile dikkat çekti.

"KİMLER İÇİN HAZIRLANDI?"



Ağar, tahkimatlar için "YPG/PKK'yı güdenler için hazırlanmış olduğunu öngörmemiz gerekiyor. Bkz. Yeraltı Karargahları..." ifadelerini kullandı.