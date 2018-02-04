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Afrin'deki PKK karargahından ABD bayrakları çıktı

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 08:41 | Son Güncelleme

Afrin’de Mehmetçiğin temizlediği Bülbül beldesindeki PKK karargahından ABD bayrakları çıktı. Teröristbaşının posterleri ve sözde Kürdistan haritasıyla adeta bir ‘kamu kurumu’ görüntüsü verilen yer o sembollerden temizlendi.

Afrin'deki PKK karargahından ABD bayrakları çıktı

Mehmetçik ve ÖSO’nun teröristlerden temizlediği Bülbül beldesindeki PKK karargahından ABD bayrakları çıktı. Duvarlarında sözde Kürdistan haritasıyla teröristbaşı Öcalan’ın resimleri bulunan karargahta PKK’lıların, Türk birlikleri gelmeden önce aceleyle toparlanıp kaçtıkları, ABD bayrağını ise bir köşeye saklamaya çalıştıkları görüldü. Türkiye’yi güneyden kuşatma projesi olan ‘terör koridoru’ projesi için PKK’yı 5 bin TIR ve 2 bin uçak dolusu cephaneyle teçhiz eden ABD’nin örgüte yolladığı bayrak skandalı, bir Mehmetçiğin bölgeden yolladığı video kaydıyla ortaya serildi. Örgüt tarafından adeta bir ‘kamu binası’ hüviyetine büründürülen karargah, PKK-PYD-ABD birlikteliğinin son ifşası oldu.

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ASKER TEK TEK ANLATTI

Merkez ve çevre köyleri PKK’dan tamamen temizlenen 10 bin nüfuslu Bülbül’de keşif yapan askerler, örgüt karargahına baskın anlarını saniye saniye kayda geçirdi. Binada yapılan keşfi bir ÖSO mensubuna kaydettiren Türk askeri, “Girilmez denilen Bülbül’deyiz. Burası Bülbül, ‘bizim PKK ile işimiz yok’ diyenlere bakın. Avrupa’nın sağladığı imkanlara bakın; bildiğin devlet kurmuşlar. ‘Bizim PKK ile işimiz yok’ diyenler: Bunlar PKK ile ilişkinin ispatıdır. Burası neresi? Burası Bülbül” diye seslenerek teröristbaşı Öcalan posterlerini ve PKK paçavralarını yere indirdi. Yanındaki askerler de bu sırada, “Herkes görsün, bilsin; bundan sonra hiçbir paçavra parçasını asamayacaksınız” derken, ÖSO mensupları da ‘Allah-u Ekber’ nidalarıyla Mehmetçiğe destek verdi.

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DAHA ÇOK GÖRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör koridoru projesinin mimarı ABD’yi, Afrin’e harekât öncesi net ifadelerle uyarmış ve “Terör örgütünün üslerindeki bayraklarınızı kendiniz indirin ki, o bayrakları biz size teslim etmek zorunda kalmayalım” demişti. PKK işgalindeki bölgelere operasyonlar yoğunlaştıkça terörist üniforması giyen yabancılar, örgüt karargahlarında ABD bayrakları ya da Amerikalı asker kamuflajı giymiş terörist manzaralarının çıkabileceği belirtiliyor. (Yeni Şafak)

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Anahtar Kelimeler:
Afrin iklim değşi PKK

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
bayrakları toparlansın ve direk ABD ye konsolosluğumuz aracıyla teslim edilsin anlayan anlar o zaman bu hareketin ne anlama geldiğini
KAHPE MÜTTEFİK lerimize bak KAHPE TERÖRİSTLER i ihya etmişler sam amca dansöz gibi kıvırıyor acilen incirlikten kovulmalı
incirlik neden kapatılmıyor. .İşte en güzel delilli sebep..
ABD ile belli alışverişler hariç her türlü ortaklıkları iptal etmenin zamanı geldi orda şehit verdiğimiz her mehmetçiğimizin hatırı içindir bunu yapmak
Liderimiz dedikleri adam imralida ..bizim siradanlar çareyi nerelerde arıyor. Kullanın abicim kullanın. Namluyu çevirin diğer tarafa .bakalım coniler ne halt yiyecek.
Chp ye duyurulur ve Bizim orada ne işimiz var suriyenin iç meselesi diyen dar dünya görüşlü insanlar belki aydınlanmışlardır.Ama yok kinleri yüzünden destek bile vermezler
sordum en iyi kıvırtan dansöz kim diye, amerika dedi ya la
kahpe amerika pkk terör örgütünüde al ortadoğudan defolun kıtanıza gidin orada sevişin yıllardır oyun oynuyorsunuz iki yüzlüsünüz düşmanca davranan amerika türkiyeden acilen kovulmalı
biz zaten biliyoruz abd-pkk-ypg hepsi bir
Coniler bayrağımızı görürlerse Türkler korkar diyerek alçaklara güven vermişler ey con conlar siz TÜRK ASKERİNİ kimin askeriyle karıştırdınız değil askerimiz kanı gördüğümüzde bu milletin gözünün nasıl karardığını göreceksiniz pılınızı pırtınızı toplayıp gidin biz burada karşımıza çıkanı silip geçeriz
abd bayrağı çıkması çokmu ilginç zaten kurucuları abd
akpnin basgani neden incirliki kapatmiyo? yeri gelince atip tutuyo. Safi rüzgar.
yerörist sever ve yardım eden amerika için gerekli ve ilgili mahkemelerde dava açılmalı.
YİNE ŞEHİTLERİMİZ VAR.TÜM TÜRK MİLLETİNİN BAŞISAĞOLSUN.TANKIMIZ VURULMUŞ.ABD NİN ANTİ TANK FÜZESİ İLE. BENİM ANLAMADIĞIM ŞU HANİ BİZİM HER TÜRLÜ ANTİ TANK FÜZELERİNE KARŞI KORUNMAMIZI SAĞLAYACAK SİSTEMLER TANKLARIMIZA TAKILMIŞTI.ASELSAN YAPMIŞTI.TV LERDE GÖSTERİLİYORDU. YOKSA HAYALİ Mİ?
ABD nin Türkiyedeki üsleri kapatılmadıktan sonra daha bu bölgelerde çok müslüman kanı akar daha çok ABD bayrağı dalgalanır.
pkk ve pyd aynı o vakşt abd tazminat açın şehidlerimiz dost müttefik abd silahları ile vuruluyor abd verdiği silahlara sahip çıkamıyor bedelini ödesin böyle dost düşman başına
abd sen kalleş ve hainsin natonun en hain çoçuğusun bunu unutma seni yerle bir edicek olan ülke rusya yada diğerleri değil türkiye türkler seni bitircek zaten çöküş dönemine girdin 50yıla kalmaz dağılıcak paramparça olucak toprakların
Bu amerikanın Allah bin belasını versın ...
AİHM ve Uluslar arası Mahkmeye dava açmalı herkes hepimiz sivil kuruluşlar bunları başlatmalı,Bütün Şehit Aileleri teröst destekçisi ABD den şikayetçi olmalı,herkes bunları yapmalı yapabiliriz.ABD terörist destekliyor diye herkes dilekçe yazmalı notlar yazılmalı imzalı,siyah çelenk bırakmalı ABD ve diğer konsolosluk elçilik önlerine,bunları birlik beraberlik için Askerimizin yanında olmak için.Vatanımız Bayrağımız Ezanlarımız için kuvaiMilliye gibi burada da Bu Millet bunu göstermeli.sağduyulu fakat kararlı olarak,ABD yi Uluslar arası Mahkemede Mahkum edebiliriz,böyle bir hakkımız var yapmalı
Hic sasirmadim. biz suan abd ile savasiyoruz. bunun baska bir izahi yok.
Amerikan emperyalizmi ile sözde devrimci sosyalist empeyarlizme karşı olan katil işgalci pkk pyd omuz omuza emperyalizm için mücadele ediyorlar
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