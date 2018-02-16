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Afrin'deki teröristten itiraf! 'Hedef olmamak için...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 00:37 | Son Güncelleme

PYD/ PKK mensubu bir terörist, örgüt mensuplarının Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda hedef olmamak için sivil kıyafetler giydiğini ve halkın içinde gizlendiğini belirtti.

Afrin'deki teröristten itiraf! 'Hedef olmamak için...'

Rusya'nın resmi Russia Today (RT) Arapça televizyon kanalı, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin bölgesinde bir teröristle yaptığı röportajı yayınladı.

AA'nın haberine göre, röportajda, elinde silah bulunan teröristin sivil kıyafetler içinde olduğu görüldü. PYD/PKK'nın sivilleri istismar stratejisini ifşa eden terörist, "Biz burada zeytinler arasında sivil kıyafetle kendimizi koruyoruz." ifadesini kullandı.

RT muhabirinin, "Neden sivil kıyafet giyiyorsunuz?" sorusuna da terörist, TSK ve ÖSO'nun Afrin içinde askeri üniformalıları hedef aldığını söyledi. Terörist, konuşmasında, sivillerin yaşadığı köylerin içinde varlık gösterdiklerini de itiraf etti.

Afrin'deki sivilleri kendisine kalkan olarak kullanmaya çalışan PYD/PKK'nın, sivil yerleşimlere yoğun şekilde yuvalandığı ve halkın Afrin'den uzaklaşmaması için ilçe merkezinden çıkışları yasakladığı biliniyor.

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Afrin afrin harekatı terörist PYD itiraf

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
5 temmuzda tweterda organize olup markete makarna atm ye para kuyruğuna girenler NATO’nun sçmasıyla darbeye kurmaca diyor karşısında medyayı milleti orduyu konturol edemeyen pasif bir cumhur Başkanı YokTürkiye’yi NATO’nun çizgisine getirmek için gezi 17 25 aralık en son 15 temmuzda sçan NATO şuanda sancılarını yaşıyor yapa bildikleri tek şey Türk milletinin değerleriyle barışık olmayan ne kadar gayri milli batının çizgisinde marjinal grup varda muhalefete topluyorlar 100 yıllık projeleri çöpe gitti Türkiye çayır çayır vuruyor ses Az eğitimli partizan chp sen geliyor
öylemi şimdi rusyacikler haberi size böyle yapiyirlar deyip sizin sivileri vurmaya hak tanımasınlar ne koyunlar var insanımızda vay be
@ali_kacmaz_1999 senın gibi satılmış watan haini olacagıma koyun olurum daha iyi
ETEK GİYENLERDEN HERŞEY BEKLENİR HAYVAN KIYAFETİNE BİLE BÜRÜNÜRLER YAKINDA
tamam sivilkende öldürülebilirler.
pes ali pes
sivilleride vuralim hepsinin kani bozuk
100 dolara uşaklık bu kadar olur.
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