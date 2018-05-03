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Afrin'den acı haber: 1 şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 20:28 | Son Güncelleme

Afrin’de arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Cemil Erkek’in şehadet haberi Balıkesir’deki ailesine verildi.

Afrin'den acı haber: 1 şehit

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nın bölgedeki arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Astsubay Cemil Erkek şehit oldu.

Erkek'in şehadet haberi Balıkesir'i yasa boğdu. Şehidin acı haberi Balıkesir'in merkez Karesi ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi’ndeki ailesine verilirken, Astsubay Erkek'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin şehit Balıkesir Cemil Erkek

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Allah rahmet eylesin
allah rahmet eylesin
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