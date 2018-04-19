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Afrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 21:23 | Son Güncelleme

Afrin'de mayın temizliği sırasında meydana gelen patlama sonucu bir uzman çavuş şehit oldu.

Afrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit oldu

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Afrin mayın şehit

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
BOP eş başkanı KANDIRILDIM deyip gecerken VATAN evlatları bedel ödüyor onun çürük oglanlar gemicik yuzduruyor bedelli fetoscu damat ferit devleti yönetiyor.. kendisi milletin parası ile saraylarda yasıyor.. binlerce koruma ile geziyor şehidimizin mekanı cennet olsun TÜRK Milletinin başı sağolsun!.
mekanın cennet olsun topragın bol olsun bunlara çare bulun seçim meçim hikaye
GEÇEN GÜN 3 ŞEHİDİMİZ VAR DI.BAKTIM SON DAKİKA HABERİ OLARAK VERDİLER VE EN FAZLA 1 SAAT EKRANDA KALDI.SONRA UNUTULDU.UYAN MİLLETİM UYAN.ARAP HAYRANLARI ÜLKEYİ YOK EDECEK.
BOP eş başkanı KANDIRILDIM deyip gecerken VATAN evlatları bedel ödüyor onun çürük oglanlar gemicik yuzduruyor bedelli fetoscu damat ferit devleti yönetiyor.. kendisi milletin parası ile saraylarda yasıyor.. binlerce koruma ile geziyor şehidimizin mekanı cennet olsun TÜRK Milletinin başı sağolsun
anayasa yıkılmış.paralar sıfırlanmış.zarrap akp li yöneticilere çuvalla rüşvet vermiş,soruşturacak yargı bulunamamış.basın susturulmuş.gazeteciler hapsedilmiş.milletin malı gasp edilmiş.cemaate devletin bütün imkanlarını vereni ALLAH affetmiş.garip guraba,fakir fukara fetö diye hapislere doldurulmuş.17 aralık hırsızları,düzenbazlar,sahtekarlar,dolandırıcılar,ırz düşmanları cezaevlerinden çıkarılmış,yerlerine polis,asker,savcı,hakim,gazeteci doldurulmuş.rüşvet basını kurulmuş.khk ile işten atılan yüzbaşı askerlik şubesi önünde intihar etmiş,kadın öğretmen 2 yavrusu ile meriçte boğulmuş.
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