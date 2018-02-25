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Afrin’den acı haber geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 03:20 | Son Güncelleme

TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda bir uzman çavuş şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin PKK/YPG/PYD terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'ndan bir acı haber geldi.

Suriye sınırında çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu. Şehit düşen uzman çavuş Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne getirildi.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ölen asker üzerinden siyaset yapan, halkı sehitlik duygusu ile oksayıp suriye topraklarında dinci yobaz ÖSO ordusunun koruma kalkanlığını üstlenen bütün zihniyetlerin canı cehenneme... ölen yoksulun fukaranın çocuğu. bin lanet olsun sizin kirli siyasetinize.
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