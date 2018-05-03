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Afrin'den bir acı haber daha! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 21:33 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden arındırılan Suriye’nin Afrin kentinde el yapımı patlayıcınım infilak etmesi nedeniyle 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Afrin'den bir acı haber daha! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Türk silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye’nin Afrin kentinde teröristlerin geride bıraktığı mayın ve el yapımı patlayıcı arama tarama ve imha çalışmasını sürdürüyor. Bugün Afrin bölgesinde patlayıcı taraması sırasında teröristlerce araziye döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada adama tarama faaliyetlerine katılan birlikte bulunan bir asker şehit oldu, bir asker ise yaralandı.

TSK’dan da konuya ilişkin yapılan açıklamada şehit askerin ailesine başsağlığı dilenerek şöyle denildi:

“Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 03 Mayıs 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.”


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Anahtar Kelimeler:
Afrin Suriye şehit asker

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