Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

TSK'dan yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.
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