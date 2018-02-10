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Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 19:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin Cinderesi bölgesinde çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

TSK'dan yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ALLAH yardimcimiz olsun devletimize milletimize askerimize ALLAH zaval vermesin
Allah yardımcısı olsun Ordumuzun Şehidde vereceğiz Gazi de olacağız ama O Alçakları sınırımızdan söküp atacağız Bu; Gelecek Nesillerimize Borcumuzdur ya Biz ödeyeceğiz ,ya Torunlarımız başka yolu yok
12 sehit var sanirim. Allah yardim etsin yazik cok yazik
Allah ordumuzu muzaffer kılsın..Şehitlerimize allahtan rahmet dilerim.Sayın CB nin camide kan sızan şehit tabutuna dirsek koyup siyasi konuşma yapması ve aynı gün Bursa il kongresinde yüzde elli beş oy istemesi bizi yürekten yaraladı...Yazıklar olsun....Ülkeme yazık oldu
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