Zeytin Dalı harekâtında kurtarılan Afrin'de teröristlerin kente hâkim tepelere özel iş makineleriyle açtığı tüneller bulundu. AA'nın görüntülediği tünellerin giriş kısmı bir kamyonun girebileceği genişliğe sahip... Yaklaşık 2 metre çapındaki tünellerin tespit edilen ilk kısmı 400 metreyi buluyor.
Afrin'den çarpıcı kareler! Tüneller ortaya çıktı
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Afrin'de çarpıcı kareler! Tüneller ortaya çıktı
Zeytin Dalı harekâtında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolü sağladığı Afrin'de, teröristlerin iş makineleriyle tepelerin içine açtığı tüneller ortaya çıkarıldı.
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Afrin'de çarpıcı kareler! Tüneller ortaya çıktı
AA'nın görüntülediği tüneller, Afrin ilçe merkezine hâkim tepelerde ÖSO'nun yaptığı aramalarda bulundu.
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Afrin'de çarpıcı kareler! Tüneller ortaya çıktı
Tünellerin bulunduğu yerden kent merkezi rahatlıkla görülebiliyor.
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Afrin'de çarpıcı kareler! Tüneller ortaya çıktı
Tünellerin girişi, hafriyat taşımak amacıyla kamyonların girip çıkabileceği genişliğe sahip.
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Afrin'de çarpıcı kareler! Tüneller ortaya çıktı
Girişten sonra tüneller dairesel şekil alarak daralıyor. Yaklaşık 2 metre çapındaki tünellerde çok sayıda kişinin bir arada rahatlıkla yürümesi mümkün.
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Afrin'de çarpıcı kareler! Tüneller ortaya çıktı
İlk incelemelerde tünellerin uzunluğunun giriş kısmından itibaren 400 metreye ulaştığı tespit edildi.
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Afrin'de çarpıcı kareler! Tüneller ortaya çıktı
Tünellerde, Afrin'den kaçan teröristlerin kazıda kullandığı gelişmiş teknolojiye sahip özel iş makineleri bulundu.
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Afrin'de çarpıcı kareler! Tüneller ortaya çıktı
Tünelleri ortaya çıkaran ÖSO bileşenlerinden Milli Ordu'nun Hamza Tümeni ve özel kuvvetleri, dağlarda arama çalışmalarına devam ediyor.
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Afrin'de çarpıcı kareler! Tüneller ortaya çıktı
Hamza Tümeni komutanı Seyf Ebubekir, AA'ya yaptığı açıklamada, teröristlerin askeri amaçlı açtığı tünellerle ilçe merkezini çeviren tepe silsilesini birbirine bağlamayı amaçladığını ancak kazıları tamamlayamadan kaçtıklarını söyledi.
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Afrin'de çarpıcı kareler! Tüneller ortaya çıktı
Ebubekir, örgüt mensuplarını hava saldırılarına karşı korumak amacıyla kazılan tünellerin, silah ve mühimmat depolayacak büyüklükte olduğuna dikkati çekti. Zeytin Dalı harekâtında ilçe merkezinin kuzeyinde Türkiye sınırına daha yakın kesimlerde de çok sayıda tünel ve sığınak ortaya çıkarılmıştı.
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Afrin'de çarpıcı kareler! Tüneller ortaya çıktı
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