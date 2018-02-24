Afrin'den sıcak görüntüler! TSK, sivil varken teröristleri vurmadı

Afrin'de TSK'nın vurduğu terör konvoyuna ilişkin son dakika detaylar ortaya çıktı. TSK'nın ateşinden önce Afrin'e yaklaşan 2 konvoy tespit edildi. Birinde sivillerin olduğu tespit edilirken diğerinde terör örgütüne mühimmat götürüldüğü anlaşıldı. TSK, diğer konvoy ayrıldıktan sonra teröristlere mühimmat götüren konvoyu vurdu.

TÜRKİYE İLK KEZ UYGULADI



Afrin’e terör tahkimatını önlemeye yönelik “Hareketli her hedef vurulacak” diye belirlenen yeni angajman kuralları uygulamaya konuldu ve ilk kez uygulandı.

TSK, Afrin'e gelen konvoyu İHA'lar saniye saniye takip etti. TSK, Afrin’e yaklaşan iki şüpheli konvoyu takibe alarak yalnızca mühimmat taşıyan konvoyu vurdu. Bu Türkiye'nin sahadaki istihbarat gücünü ve modern ekipmanlarla yaptığı keşif ve gözetleme gücünü de gösteriyor. Daha önce hareketlenen ve Afrin'e girme planı yapan rejim yanlısı grupların konvoyları uyarı bombardımanlarıyla durdurulmuştu.

"BÖYLESİ HARP TARİHİNDE YOK"



Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara ateş destek vasıtalarıyla Afrin'de terör konvoyunu vurmasına ilişkin, "Bu işi karasal ateş destek vasıtalarıyla 2 dinamik hedefi aynı anda vurarak yapmayı başarabilmiş bir silahlı kuvvetlerimiz var. Böylesi harp tarihinde yok. Dünyanın hiçbir ordusu şu ana kadar böyle bir görüntüyü servis edemedi" dedi.