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Afrin'den sıcak görüntüler! TSK, sivil varken teröristleri vurmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 14:23 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, TSK'nın Afrin'de siviller ayrıldıktan sonra terör hedeflerini vurmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Afrin'de TSK'nın vurduğu terör konvoyuna ilişkin son dakika detaylar ortaya çıktı. TSK'nın ateşinden önce Afrin'e yaklaşan 2 konvoy tespit edildi. Birinde sivillerin olduğu tespit edilirken diğerinde terör örgütüne mühimmat götürüldüğü anlaşıldı. TSK, diğer konvoy ayrıldıktan sonra teröristlere mühimmat götüren konvoyu vurdu.

TÜRKİYE İLK KEZ UYGULADI

Afrin’e terör tahkimatını önlemeye yönelik “Hareketli her hedef vurulacak” diye belirlenen yeni angajman kuralları uygulamaya konuldu ve ilk kez uygulandı.

TSK, Afrin'e gelen konvoyu İHA'lar saniye saniye takip etti. TSK, Afrin’e yaklaşan iki şüpheli konvoyu takibe alarak yalnızca mühimmat taşıyan konvoyu vurdu. Bu Türkiye'nin sahadaki istihbarat gücünü ve modern ekipmanlarla yaptığı keşif ve gözetleme gücünü de gösteriyor. Daha önce hareketlenen ve Afrin'e girme planı yapan rejim yanlısı grupların konvoyları uyarı bombardımanlarıyla durdurulmuştu.

"BÖYLESİ HARP TARİHİNDE YOK"

Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara ateş destek vasıtalarıyla Afrin'de terör konvoyunu vurmasına ilişkin, "Bu işi karasal ateş destek vasıtalarıyla 2 dinamik hedefi aynı anda vurarak yapmayı başarabilmiş bir silahlı kuvvetlerimiz var. Böylesi harp tarihinde yok. Dünyanın hiçbir ordusu şu ana kadar böyle bir görüntüyü servis edemedi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı TSK terör PKK

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
övülesi sivil hassasiyeti vuramadı manşetinizle küçültme gayretinize dervişin fikri neyse zikride o olurmuş anlayışınıza bağlıyorum gönlünüzdekini manşetmi yaptınız
zoruna mi gitti
vurmayın sivil var diye sizin oğulunuz evladınız şehit gelmiyecek nasıl sa
Başlık ile haber içeriği çok alakasız ve yanlış "Tsk vuramadı" ne demek!!!!!!!!
anasayfadaki başlık vuramadı şeklinde. kontrol edilmiyor mu bunlar?
mynet allah belanı versin senin vereceğim habere sokalar. vuramadı diye başlık atıyosun biz imanlı vicdanlı insanlarız sivilleri vuramayız!!..
Bir tık uğruna ya Rab ne manşetler atılıyor...
umarım buda tüm dünyaya kapak olur
o nasıl başlık evlat? müjde verir gibi ! başlığı düzeltin!
vurmayın vurmayın sıvıller var dıye vurmayın askerım şehıt olsun!!!!!!!
bazı ahlaksızlar yorum yapıyor 10 gündür hiç mi Şehit yok diyor Allah senin cezanı versin vatan haini bunun gereken cezasını kes
Helal olsun Aslanlarımıza Ordumuza,,,Yan tarafta Suriye sivilleri vuruyor,Rusya vuruyor abd de vuruyor sivilleri,onların vurdukları hiç görülmüyor.Türkiye Türk Askeri sivillere o kadar dikkat ediyor ki kendi canını verecek kadar,,,bunlar hiç görülmüyor.Çünkü bunu Dünya da hiç bir ülke yapamıyor,Askerimizin Ordumuzun bu başarısını yediremiyolar kendilerine ve bunu engellemek için her yolu deniyorlar.terörist seviciler görün,,,Türk Askerinin nasıl operasyon yaptığını, Esed ve diğerleri terörit seviciler,sivillerin üstüne bombalar varil bombaları kimyasallar atmak kolay bunlar sizin işiniz.
Ne demek ilk kez uygulandı naıl bir haber yapıyorunuz TC ordusu afrine harekata başladığındada aynı kuralları uyguladı ve sivilsssslerin zarar görmemesi için 117 belirlenen hedefin 8 tanesini vurmadı 95.6 yüzdelikle vuruldu TSK mıza laf edemeziniz gutada olanlara bakın birde bizim askerlemize bakın
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