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Afrin'den unutulmayacak fotoğraf

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 16:49 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı harekâtının başlangıcından bu yana 2295 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'de kahramanca mücadele eden askerlerimizin çamurlu botları hafızalara kazındı.

Afrin'den unutulmayacak fotoğraf

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı harekâtının başlangıcından bu yana 2295 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin’in kuzeybatısındaki Raco beldesine bağlı Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri ile Bilal köy tepesi kurtarıldı. Jandarma Özel Harekât ve Polis Özel Harekât'ın da katıldığı operasyonlardan dikkat çeken görüntüler geliyor. Son gelen fotoğraf ise adeta hafızalara kazındı. TGRT Haber'de yer alan görüntülerde operasyondan dönen askerlerin çamurlu botları Mehmetçiğin zor şartlarda verdiği mücadeleyi gözler önüne serdi.

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Anahtar Kelimeler:
bot TSK Afrin

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Allahım korusun inşallah çocuklarımızı.
bilal ve berat evde otursun kınalı kuzular bu kışta kelle koltukta gezsin öyle mi ?çocukları yetim kalsın onların çocukları da avrupa da kültür okusun
@aslanseref79 sende sıcacık evinden yazıyorsun, görende afrinde dağda çatışıyor sanacak. birini eleştirmeden önce kendine bir bak ...
@aslanseref79 pkk lımısın fetöcü mü açık yazda bilelim
bunu yapan sınırımız da siyonist bir oluşu içine giren abd ve finansörü yahudilerin yanına evvel ALLAH bırakmayacağız
@dal_ahmet abd liler turkı sınırının 1 metre ılerısınde ve 4 yıldır orda.bırak kafasına taş atmayı gölge bıle edemıyorsan sus bence
bir ölür bin doğarız
tabı canım klavyede bir ölür bın dogarsın.herkes bir ölür bin dogar..insanı yaşatmadıgın surece bın dogsan ne olur...bırgun hıtte askerın evıne dekı sıze evım arabam bagıs olsun
@zafred Bizim İnancımızda Şehidlik vardır.Ve" Şehidlere ölüler demeyin .Onlar Rableri katında rızıklandırılırlar" Buyuruyor Allah devrimci DHKP_C li vs Köpekleri için "falanca Ölümsüzdür" diyen Kitapszılara tavsiyede bulun aslında;bir bakıma devrimcilerde haklılar Ölümsüzler ebedi CHEnnemlikler
kahrolsun sömürgeci ABD bu topraklardan gittiği zaman insanlar Barış içinde yaşayacak lar
Yarabbim! bu yürekli cesaretli kahramanları yüz eğdirme, tırnaklarına taş değdirme. alçak teröristleri karu perişan eyle.Amin
beter olun
@amedliselim beter edecez canım
Beter edecez sen ve senin gibileri dert etme
YA NE OLACAKTI YENİ BOYANMIŞ CİLALI PARLAK BOT MU OLACAKTI.....
boş geyik yapmayın çalışın ülkenize katkınız olacak işlere kafa yorun okuyun bilginizi ülkeniz için kullanın çok milliyetci olsak paranın peşine başka ülkelere icatlar yapmayız veya onların çıkarları için değik ülke menfaatlerini ön plana çıkarırız 100 yıldır yapılamayanı yapıyor gencecik fidanlar köstek olmayın destek olun 100 yıldır bir taşın üstüne taş koymayan siyasetcileri yargılayın sorgulayın bu gün dünü cezalandırmamız gerekli yarını kurtarmak için her anlamda çalışanı ve savaşanı değil boş konuşmayın klavye milliyetcileri icraat yapın...
arkadaş onca terörist öldürdük.2bin 2yüzküsur bir tane şu köpek leşlerinin ölüsünü gösek bakalım ,insanamı benziyolar yarasayamı.Şunların leşlerini gösterin.Hiçmi ölüsüne denk gelen kamereman olmıyor.
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