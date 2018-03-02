Afrin'den unutulmayacak fotoğraf

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı harekâtının başlangıcından bu yana 2295 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin’in kuzeybatısındaki Raco beldesine bağlı Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri ile Bilal köy tepesi kurtarıldı. Jandarma Özel Harekât ve Polis Özel Harekât'ın da katıldığı operasyonlardan dikkat çeken görüntüler geliyor. Son gelen fotoğraf ise adeta hafızalara kazındı. TGRT Haber'de yer alan görüntülerde operasyondan dönen askerlerin çamurlu botları Mehmetçiğin zor şartlarda verdiği mücadeleyi gözler önüne serdi.
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