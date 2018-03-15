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Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 18:02 | Son Güncelleme

TSK, Afrin'den ayrılmaya çalışan sivilleri engellemeye çalışan YPG'li teröristlerin hamlesini savaş uçaklarıyla boşa çıkardı. O anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

Afrin'den ayrılmaya çalışan sivilleri engelleyen YPG'li teröristlerin yola koyduğu iş makinesi Türk savaş uçakları tarafından imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığı, iş makinesinin vurulduğu anın görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Açıklamada, "Afrin’den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek maksadıyla yola yerleştirilen iş makinesi vurulmuştur" denildi.

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Afrin TSK görüntü terör FTSE

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
türk askeri bitti demeden BİTMEZ
tam 12 den 3 metrelik iş makinasıni o irtifadan vurmak başarıdır..ve meclisi iskalamalari da aynı derecede düşünecek bir hamle..buda şu sonucu çıkarır meclisi vurmak isteseler vururlardi..
ellerinize sağlık yiğitlerim
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