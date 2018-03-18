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Afrin düştü, Yörükler deve kurban etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 15:09 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı’nın 58.

Afrin düştü, Yörükler deve kurban etti

Zeytin Dalı Harekatı’nın 58. gününde Afrin’in kontrol altına alınması üzerine çevre illerden Hatay sınırına gelen Yörük dernekleri deve kurban etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrin’in kontrol altına alındığını açıklaması üzerine vatandaşlar Hatay’ın sınır hattına akın etti. Hassa Belediyesi öncülüğünde Hatay ve çevre illerden gelen Yörük dernekleri, beraberlerinde getirdikleri deveyi kurban etti. Ellerinde bayraklarla slogan atan vatandaşlar, Afrin’in düştüğü haberini kutlayarak Mehmetçiğe olan desteğini gösterdi.
Hatay Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ünal Kozak, “Biz buradan askerimizi Afrin’e yollarken Döndü teyzemiz kurbanlar keserek uğurlamıştı. Dualarımızla uğurladık. Çok güzel bir haber aldık. Cumhurbaşkanımızın ağzından Afrin’in düştüğünü duyduk, çok sevindik. Hemen Adana’daki arkadaşlarım develerini süslediler, buraya getirdiler. Afrin’in düşmesinin şerefiyle Allah’ın izniyle devemizi kurban edeceğiz. Dualar eşliğinde kurban edeceğiz” dedi.
Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel ise, “57. Alay’ın şehitlerinin çocukları, 57. gününde Afrin’i kuşattılar. Afrin düştü. Şer ocakları Allah’a hamdolsun Mehmetçiklerimizin dirayetiyle dağıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Çanakkale’nin 103. kurtuluş yılı münasebetiyle Çanakkale’deki törenlerde bu müjdeyi Türk milletiyle paylaştı. Biz kenetlendiğimiz müddetçe ordumuz daima muzaffer olacak. Bu ülkenin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesi için yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Afrin düştü, Yörükler deve kurban etti

Afrin düştü, Yörükler deve kurban etti

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