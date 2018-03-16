Afrin'e 4 koldan operasyon başladı!

Zeytin Dalı Harekâtı’nda 4 koldan çemberi daraltarak ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, ilçe merkezine yönelik operasyon hazırlıklarını sürdürüyor. Sivillerin kent merkezinden çıkışları da hızlandı. İHA ve SİHA’lar tarafından terör noktaları adım adım takip edilirken, ilçe merkezinde PKK/ PYD’li teröristlere ait tünel, tuzak ve yığınaklar verilen koordinatlarla F-16 savaş uçakları tarafından imha edildi. Eşrefiye ve Mahmudiye mahallelerindeki terör hedefleri bombardımana tutuldu. Hava harekâtında keskin nişancı teröristlerin öldürüldüğü bildirildi. Özel birliklerin ve ÖSO askerlerinin her an Afrin merkezine girerek meskûn mahal operasyonlarını başlatabileceği öğrenildi.

246 BÖLGEDE KONTROL SAĞLANDI



TSK ve ÖSO, Afrin’deki meskûn mahal operasyonundan önce terör örgütünün elindeki son belde Mabadlı ve köyleri almak için dün sabah büyük bir operasyon başlattı. Kuzeyde Bülbül, doğuda Meydanki Barajı, batıda Şeyh Hadid, güneyde Cinderes hattından ilerleyen birlikler; 14 köy, 1 dağ ve 1 tepeyi daha teröristlerden temizledi. Bülbül’ün güneyinde bulunan Kirazlı, Çolaklı, Zarka, Galor, Kutan köyleri, Berkeşe Dağı, Raco’nun kuzey doğusundaki 1102 rakımlı tepe, Şeran’ın batısındaki Naz Uşağı, Hasan Dayrli köyleri Cinderes’in kuzeyindeki Yukarı Misk, Aşağı Misk köyleri, Cinderes’in kuzeydoğusundaki Cuvayk Köyü ile Şehy Hadid hattında Ali Caro, Birka, Çumezanlı ve Hamuracu köylerinde kontrol sağlandı. TSK ve ÖSO’nun kontrol altına aldığı bölge sayısı, 206’sı köy ve 40’ı kritik nokta olmak üzere 246’ya ulaştı.