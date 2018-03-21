Afrin’e yardım yağıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin 18 Mart’ta kontrol sağladığı Afrin’de yaşam normale dönerken operasyon öncesi sivillerin çıkışı için açık bırakılan koridor ve Kirazlı hattında TSK ve ÖSO birlikleri denetimi sağladı.
Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın hanerine göre Kirazlı Köyü ve dağı ile Ayn Dara, Rihle ve Kadı köyleri de PKK/ PYD’li teröristlerden temizlendi. TSK ve ÖSO birliklerinin Tel Rıfat bölgesine ilerlediği bildirildi. Zeytin Dalı Harekâtı’nın başlangıcından bu yana 3 bin 655 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
İlçe merkezinde patlayıcı arama tarama faaliyetleri ise sürüyor. Kent merkezinde yıkım ve hasar görülmezken PKK/PYD’li teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcılar kontrollü şekilde imha ediliyor. Terör ortamından kurtulan ilçeye yüz binlerce sivilin dönmesi bekleniyor.
ÇOCUKLAR MUTLU
Harekâtın ardından Türk Kızılayı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) başta olmak üzere İHH gibi yardım kuruluşları Türkiye’nin birçok kentinden yapılan gıda ve insani yardımları Afrinlilere ulaştırıyor. Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan da terörden temizlenen ilçede yardım organizasyonunu yönetiyor. TSK ve AFAD’ın koordinasyonunda gerçekleşen yardımda Afrin halkının birçok acil ihtiyacı giderildi. Özellikle çocukların mutluluğu gözlerden kaçmadı.
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YAĞMACILAR ATILDI
Öte yandan ilçe merkezinde yağmalamaya karıştığı belirlenen ÖSO üyelerinin tespit edildiği, yağmacıların hem Afrin’den hem de ÖSO’dan atıldığı bildirildi. Afrin’de siviller tarafından yakalanan 3 terörist de TSK ve ÖSO’ya teslim edildi.
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