HABER

Afrin el yapımı patlayıcılardan temizleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 19:21 | Son Güncelleme

Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde güvenlik güçleri tarafından bir el yapım patlayıcı imha edildi - AFAD ekiplerince Kurdane Köyü'nde 139 kişiye gıda ve hijyen malzemesi dağıtıldı

Afrin'de güvenlik güçlerinin arazi aramasında bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde güvenlik güçleri tarafından zeytinlikler içerisinde icra edilen arazi aramasında bir el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Kurdane Köyü'nde 139 kişiye gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı.

Şervan Derviş öldürüldü!Şervan Derviş öldürüldü!
Anadolu Ajansı'ndan ilginç 'Afrin' eleştirisiAnadolu Ajansı'ndan ilginç 'Afrin' eleştirisi
Afrin casusu yakalandı!Afrin casusu yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanlığı TSK Afrin

En Çok Okunan Haberler

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ve 5 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ve 5 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Mahkeme Başkanı'ndan Ömer Faruk Kavurmacı'ya sert çıkış! 'İsterseniz ineğe tapın'

Mahkeme Başkanı'ndan Ömer Faruk Kavurmacı'ya sert çıkış! 'İsterseniz ineğe tapın'

Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te art arda istifalar

Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te art arda istifalar

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

İstanbul'da dehşet! Döner bıçağı ile saldırdı

İstanbul'da dehşet! Döner bıçağı ile saldırdı

Yürüyen merdiven kazasıyla ilgili yeni gelişme! İBB kendini kamera görüntüsüyle savundu

Yürüyen merdiven kazasıyla ilgili yeni gelişme! İBB kendini kamera görüntüsüyle savundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.