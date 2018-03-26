Afrin el yapımı patlayıcılardan temizleniyor

Afrin'de güvenlik güçlerinin arazi aramasında bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde güvenlik güçleri tarafından zeytinlikler içerisinde icra edilen arazi aramasında bir el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Kurdane Köyü'nde 139 kişiye gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı.