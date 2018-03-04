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Afrin gazisi baba ocağında

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanarak Ankara’ya sevk edilen Jandarma Uzman Çavuş Burak Çetin, tedavisi sonrasında Isparta’daki baba ocağına geldi.Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda önceki gün 8 askerin şehit olduğu operasyonda yaralanan Ispartalı Jandarma Uzman Çavuş Burak Çetin, sevk edildiği Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki (GATA) tedavisi sonrasında baba ocağına geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanarak Ankara’ya sevk edilen Jandarma Uzman Çavuş Burak Çetin, tedavisi sonrasında Isparta’daki baba ocağına geldi.
Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda önceki gün 8 askerin şehit olduğu operasyonda yaralanan Ispartalı Jandarma Uzman Çavuş Burak Çetin, sevk edildiği Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki (GATA) tedavisi sonrasında baba ocağına geldi. Bugün akşam saatlerinde memleketi Isparta merkeze bağlı Bozanönü köyüne gelen Çetin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Afrin gazisi Çetin ve ailesine, askeri yetkililer ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yakup Kütük ziyarette bulundu.

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