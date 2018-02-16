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Afrin gazisi Çankırı’ya getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 20:50 | Son Güncelleme

Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda çeşitli yerlerinden yaralanan Çorum Dodurga nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Hakan Kayacı, Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki (GATA) tedavisinin ardından Çankırı’ya getirildi.Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’nda çeşitli yerlerinden yaralanan evli ve bir çocuk babası Uzman Çavuş Hakan Kayacı, Hatay Kırkhan Devlet Hastanesinde tedavisinin ardından uçak ambulansla GATA’ya gönderildi.

Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda çeşitli yerlerinden yaralanan Çorum Dodurga nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Hakan Kayacı, Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki (GATA) tedavisinin ardından Çankırı’ya getirildi.
Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’nda çeşitli yerlerinden yaralanan evli ve bir çocuk babası Uzman Çavuş Hakan Kayacı, Hatay Kırkhan Devlet Hastanesinde tedavisinin ardından uçak ambulansla GATA’ya gönderildi. Gazi Kayacı GATA’daki tedavisinin ardından bugün akşam saatlerinde 112 Acil Servis ambulansı ile Çankırı’daki evine getirildi. Gaziyi Çankırı’da ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş sevinç gözyaşları ile karşıladı.
Gazetecilere açıklamada bulunan gazi Hakan Kayacı’nın kayınpederi Seyhan Töremiş, "Oğlumuz Hakan Kayacı, ayın dördünde akşam saatlerinde Afrin’de devam eden operasyonda yaralandı. Oğlum ilk olarak Kırıkhan Devlet Hastanesine götürüldü. Sağ olsunlar doktorlarımız iyi tedavi uygulamışlar. Hakan hem belinden hem kolundan ameliyat oldu. Kolunda parçalı kırık, sırtında değişik yerlerde şarapnel parçası var. Kolunu sardılar, ameliyat ettiler. Ardından ayın 6’sında GATA’ya geldi. 2 ameliyat oldu. Bugün de buraya geldi. Burada karşılayan herkese teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Vatan sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
Töremiş, gazinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek gazi Kayacı’ya 45 gün istirahat verildiğini söyledi. Zeytin Dalı Harekatı’ndaki Mehmetçiklere üstün başarılar dileyen Töremiş, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilere de acil şifalar diledi.

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