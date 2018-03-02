Afrin gazisi evine getirildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanarak getirildiği Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tedavisi tamamlanan Uzman Çavuş Abdülhamit Doğan, tedavisinin ardından evine getirildi.
Kaymakam Tuncay Akkoyun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert ve beraberindekiler, gaziyi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Ayağının iyileşmesinin ardından yeniden görevine, arkadaşlarının yanına dönerek operasyona katılacağını belirten Doğan, "Türk halkı bizlerden dualarını eksik etmesin. Vatan sağ olsun." dedi.
Baba Cahit Doğan da vatana böyle bir evlat yetiştirdiği için mutlu olduğunu ifade ederek, oğluyla gurur duyduğunu söyledi.
Kaymakam Akkoyun ise ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğini dile getirerek, "Şehitlerimiz ve sizler gibi kahraman gazilerimizin sayesinde vatan sağ salim ayaktadır. Gazilik mertebesi herkese nasip olmuyor. Genç yaşta bu şanı ve şerefi kazandın. Harekata katılan askerlere başarılar diliyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sert de Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Doğan'a çiçek takdim etti.
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