Afrin gazisi hava ambulansıyla Ankara'ya gönderildi

MANİSA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatında yaralanan ve ameliyatından sonra ailesinin Manisa'nın Akhisar ilçesindeki evinde istirahat eden Uzman Çavuş Yunus Emre Işık, devam edecek tedavisi için hava ambulansıyla Ankara'ya götürüldü.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 15 Şubat'ta mayın patlaması sonucu iki ayağını kaybeden Uzman Çavuş Yunus Emre Işık, Hatay Devlet Hastanesinde ameliyat olduktan sonra tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinden (GATA) 1 Mart'ta kendi isteği üzerine Manisa'nın Akhisar ilçesindeki ailesinin yanına getirildi.

Manisa Sağlık Müdürlüğü, tedavisi Kara Kuvvetleri Komutanlığı Rehabilitasyon Merkezinde devam etmesi kararlaştırılan gazi Işık için Sağlık Bakanlığından hava ambulansı talebinde bulundu.

Sağlık ekiplerince ambulansla alınan Işık'ın nakli Akhisar stadına inen hava ambulansıyla gerçekleştirildi.