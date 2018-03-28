Afrin gazisi hayati tehlikeyi atlattı

Afrin’de teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Tokatlı Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü’nün şehit olduğu olayda yaralanan silah arkadaşı ve aynı zamanda hemşehrisi olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen hayati tehlikeyi atlattı.

Suriye’nin Afrin kentinde yaklaşık bir hafta önce meydana gelen olayda teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü (25) şehit olurken, iki silah arkadaşı aynı zamanda hemşehrisi yaralanmıştı. Tokatlı iki gazi Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen ile Uzman Çavuş Necmettin Yiğit’in GATA’da tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikeyi atlatan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen’le halasının oğlu Yunus Çeçen, öz çekim yaparak, "Hasan’ımın herkese selamı var şükürler olsun iyi herkesten dua bekler" şeklinde sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Patlamada iki ayağını diz altından kaybeden Gazi Çeçen’e protez uygulaması yapılacağı öğrenildi. Niksarlı Gazi Uzman Çavuş Necmettin Yiğit’in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Şehit Gökhan Güllü, yaklaşık 3 ay önce Muhammed Hasan Çeçen’le çekindiği fotoğrafta, "Yine Turhallılar yan yana" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Öte yandan, Gazi Muhammed Hasan Çeçen’in, 25 Ekim 2016 tarihinde Bingöl’ün Genç ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Emrah Çeçen’in akrabası olduğu kaydedildi.