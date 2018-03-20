HABER

Afrin gazisi JÖH Fatih Fatih Aydemir: "Şükürler olsun, Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 07:55 | Son Güncelleme

Aşkale İnkılap ilköğretim okulu idarecisi ve öğrencisi Afrin gazisine koştu.Geçtiğimiz günlerde Afrin’de görevdeyken EYP patlaması sonucu yaralanan JÖH Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Aydemir’e öğrencilerden anlamlı ziyaret.İnkılap İlköğretim okulu öğrencileri ilk önce okul bahçesinde bayrak koreografisiyle ve açtıkları büyük Türk bayrağı ile Afrin’de mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli tüm Mehmetçiklere sloganlar ile destek verdi.

Afrin gazisi JÖH Fatih Fatih Aydemir: "Şükürler olsun, Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı"

Aşkale İnkılap ilköğretim okulu idarecisi ve öğrencisi Afrin gazisine koştu.
Geçtiğimiz günlerde Afrin’de görevdeyken EYP patlaması sonucu yaralanan JÖH Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Aydemir’e öğrencilerden anlamlı ziyaret.
İnkılap İlköğretim okulu öğrencileri ilk önce okul bahçesinde bayrak koreografisiyle ve açtıkları büyük Türk bayrağı ile Afrin’de mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli tüm Mehmetçiklere sloganlar ile destek verdi. Daha sonrasında Afrin gazisi Fatih Aydemir’in evinin önüne gelerek burada da yine açtıkları bayrakla ve sloganla gazimize ve ailesine sahip çıkarak moral verdiler.
Evde ziyaret ettikleri Afrin gazisi Aydemir’e öğrenciler şiir okuyarak yazmış oldukları mektupları vererek geçmiş olsun dilekleri ilettiler.
Gazi JÖH Fatih Aydemir, "Şükürler olsun. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Çok şükür bitti inşallah devamı da gelir. Ölüm bize ne yakın ne uzak. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm" diye konuştu.

Putin'den 'zafer' konuşmasıPutin'den 'zafer' konuşması
İsmailağa'nın kritik ismine gözaltıİsmailağa'nın kritik ismine gözaltı
10 yıl hapis cezası aldı10 yıl hapis cezası aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD Büyükelçisi'ne ağır sözler

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD Büyükelçisi'ne ağır sözler

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek

Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek

Survivor'da Turabi ve Adem kavga etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye uyarısı geldi

Survivor'da Turabi ve Adem kavga etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye uyarısı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Hacısüleymanoğulları'na operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Hacısüleymanoğulları'na operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Barış Yarkadaş'tan Şamil Tayyar için çok sert sözler

Barış Yarkadaş'tan Şamil Tayyar için çok sert sözler

Teröristler kaçtı! Afrin'de 100 kişilik fedai grubu bıraktı

Teröristler kaçtı! Afrin'de 100 kişilik fedai grubu bıraktı

Kalın'dan CNN muhabirine tokat gibi cevap

Kalın'dan CNN muhabirine tokat gibi cevap

Hükümetten kritik Afrin açıklaması!

Hükümetten kritik Afrin açıklaması!

On Numara sonuçları: 19 Mart Milli Piyango On Numara sonuçları: Devirli ikramiye Bursa'ya gitti!

On Numara sonuçları: 19 Mart Milli Piyango On Numara sonuçları: Devirli ikramiye Bursa'ya gitti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.