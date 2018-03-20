Aşkale İnkılap ilköğretim okulu idarecisi ve öğrencisi Afrin gazisine koştu.
Geçtiğimiz günlerde Afrin’de görevdeyken EYP patlaması sonucu yaralanan JÖH Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Aydemir’e öğrencilerden anlamlı ziyaret.
İnkılap İlköğretim okulu öğrencileri ilk önce okul bahçesinde bayrak koreografisiyle ve açtıkları büyük Türk bayrağı ile Afrin’de mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli tüm Mehmetçiklere sloganlar ile destek verdi. Daha sonrasında Afrin gazisi Fatih Aydemir’in evinin önüne gelerek burada da yine açtıkları bayrakla ve sloganla gazimize ve ailesine sahip çıkarak moral verdiler.
Evde ziyaret ettikleri Afrin gazisi Aydemir’e öğrenciler şiir okuyarak yazmış oldukları mektupları vererek geçmiş olsun dilekleri ilettiler.
Gazi JÖH Fatih Aydemir, "Şükürler olsun. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Çok şükür bitti inşallah devamı da gelir. Ölüm bize ne yakın ne uzak. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm" diye konuştu.
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