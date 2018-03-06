Afrin gazisi Keltepe’de yaşananları anlattı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Keltepe’de yaşanan ve 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Jandarma Komando Astsubay Üstçavuş Uğur Günaydın, o gün yaşananları anlattı.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Hüsnü Yağız, İl Jandarma Komutanı Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ile birlikte Afrin’de terör örgütleri ile girilen çatışmada yaralanan ve tedavisinin ardından Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki baba ocağına getirilen Jandarma Komando Astsubay Üstçavuş Uğur Günaydın’ı ziyaret etti. Sağlık durumunun iyi olduğunu ve ziyaretin kendisine büyük mutluluk verdiğini ifade eden Günaydın, Vali Çınar ve beraberindekilere teşekkür etti.

Keltepe’deki çatışma sırasında komutanlarının “Jetler tepenin yamacını vursun, gerekirse bizde burada şehit olalım” şeklindeki konuşmayı hatırlatan Gazi Günaydın, o konuşmayı çatışmada şehit düşen Astsubay Çavuş Taha Koç’un yaptığını söyledi. Günaydın konuşmasında olayı şu şekilde anlattı:

“Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, telsizden bilgi veriyordu. Telsiz de bendeydi. Tüm konuşmaları duydum. ’Komutanım jetlerimiz tepenin yamacını vursun, biz zaten emniyetimizi aldık. Gerekirse biz burada şehit olalım, bu hainler de burada gebersin.’ dedi. Böyle deyince çok duygulandık ve daha da çok hırs geldi. Tank, obüs ve jetlerimiz aynı zamanda atış yapıyordu."

Afrin’de silah arkadaşlarının terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verdiğini dile getiren Günaydın, kendisinin de bir an önce sağlığına kavuşup arkadaşlarının yanına dönmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Günaydın şehit olan arkadaşlarına Allah’tan rahmet, yaralı arkadaşlarına da acil şifalar diledi.

Vali Çınar, çatışmada yaralanan Günaydın’a geçmiş olsun dileğinde bulunarak kendisine moral verdi.