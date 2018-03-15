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Afrin gazisi, memleketi Adıyaman'a getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 22:39 | Son Güncelleme

TSK'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Küçük, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yasin Küçük (25), tedavi için memleketi Adıyaman'a getirildi.

Afrin kırsalında terör örgütü PYD/PKK'nın havan topu saldırısında şarapnel parçasının sağ bacağına saplanmasıyla yaralanan Küçük, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman'a sevk edilen Küçük, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar ve yakınları tarafından karşılandı.

Baba Abdullah Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Doktorların gerekli tedaviyi uyguladığını ifade eden Küçük, "Allah devletimize zeval vermesin. Ülkemizin düşmanlarını kahru perişan eylesin." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Gazi Yasin Küçük Suriye Türk Silahlı Kuvvetleri

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