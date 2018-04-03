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Afrin gazisi memleketi Nevşehir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 19:45 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Didinmez tedavisinin ardından memleketi Nevşehir'e getirildi

NEVŞEHİR (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Zeki Didinmez (25), Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından istirahat için Nevşehir'deki babaevine getirildi.

Afrin kırsalında 16 Mart'ta terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan mayının patlaması sonucu sol bacağından yaralanan Didinmez, sevk edildiği Ankara'da tedavi altına alındı.

Yapılan müdahalelere rağmen sol bacağını kaybeden Didinmez, tedavisinin sona ermesinin ardından ambulansla Nevşehir'e getirildi.

Didinmez'i, Cevher Dudayev Mahallesi'ndeki baba ocağında, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile yakınları karşıladı.

Nevşehir Vatan Şehitleri ve Malul Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Didinmez’in moralinin iyi olduğunu, evinde istirahat edeceğini belirterek, "Gazimizin morali çok iyi. Vatanın bölünmez bütünlüğü için şehidimiz de gazimiz de olacaktır ama biz dimdik ayaktayız. Onurlu bir şekilde gazimizi karşıladık. Gazimizi yalnız bırakmayacağız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin gazisi Zeki Didinmez Nevşehir Zeytin Dalı Harekatı

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