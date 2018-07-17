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Afrin gazisi tankın vurulma anını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 20:23 | Son Güncelleme

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de 7 Şubat tarihinde içinde bulunduğu tankın isabet almasıyla her iki eli ve yüzü yanan Tankçı Uzman Çavuş Süleyman Dindar (25), tedavisine devam edildiği Antalya’da patlamanın yaşandığı o günü anlattı.

Afrin gazisi tankın vurulma anını anlattı

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de 7 Şubat tarihinde içinde bulunduğu tankın isabet almasıyla her iki eli ve yüzü yanan Tankçı Uzman Çavuş Süleyman Dindar (25), tedavisine devam edildiği Antalya’da patlamanın yaşandığı o günü anlattı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’de terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sırasında 7 Şubat tarihinde Uzman Çavuş Süleyman Dindar'ın, nişancı olarak görev yaptığı tank teröristler tarafından roketle vuruldu. Saldırıda her iki eli ve vücudunun büyük bölümünün yanmasıyla gazi olan Dindar, İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Manisa'daki evine döndü. Yaklaşık 6 ay önce yaşanan olayın ardından ellerindeki rahatsızlığın arttığını, acı çekmeye başladığını söyleyen Süleyman Dindar, Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek, Prof. Dr. Ömer Özkan ve Doç. Dr. Özlenen Özkan'ın ilk muayenesinin ardından tedavisine başlandı.
Evli ve bir çocuk babası Dindar, doktorların sayesinde sağlıklı günlere kavuşacağını umduğunu belirtti. Uzman çavuş olmadan önce mobilya ustalığı ve müzisyenlik yaparak hayatını kazandığını söyleyen gazi Dindar, “Eski günlerime dönmek hayalim, inşallah o günler gelecek” dedi.
Olayın 7 Şubat günü yaşandığını aktaran Dindar, tank içinde tek olduğu sırada teröristlerin roketle saldırı gerçekleştirdiğini kaydetti. tankın isabet almasıyla birlikte tarif edilemez bir ısı meydana geldiğini ve alev topu içinde kaldığını anlattı. Tankın açık olan kapağından çıkmak için hamle yaptığını belirten Dindar, ilk hamlede ısı nedeniyle ellerinin yanarak tüm derisinin sıyrıldığını ve düştüğünü, ikinci hamle ile tank kapağından kendini yukarı çekerek dışarı attığını, daha sonrasını ise hatırlamadığını söyledi.
İsabet aldığı anda tank üzerinde bir başka askerin de bulunduğunu, patlamanın şiddetiyle yaklaşık 30 metre havaya fırladığını ancak arkadaşının yara almadan kurtulduğunu söyleyen gazi Dindar, "Tabiki arkadaşımın yaşadıklarını daha sonra öğrendim. Yara almadan kurtulduğunu öğrendiğimde çok sevindim. Hemen İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürülmüşüm ve orada ilk müdahaleler yapılmış. Tedavim bittikten sonra evime döndüm. Şimdi ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldim. Prof. Dr. Ömer Özkan ve Doç. Dr. Özlenen Özkan hocalarıma kendimi emanet ettim. İnşallah en iyi şekilde tedavimi yapacaklarını söylediler. Moralim düzeldi" dedi.

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Afrin gazisi tankın vurulma anını anlattı

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