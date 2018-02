Afrin gazisi tedavisinin ardından Elazığ’daki baba ocağına getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerin hain saldırısı sonucu 15 Şubat 2018 tarihinde yaralanan ve tedavisinin ardından memleketi Erzincan’a getirilen Piyade Uzman Çavuş Selim Karabina, iyileşir iyileşmez silah arkadaşlarının yanına gideceğini söyledi.

Tunceli 4’üncü Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Piyade Uzman Çavuş Selim Karabina görevlendirildiği Zeytin Dalı Harekatı’nda 15 Şubat 2018 tarihinde tow saldırısı sonucu yaralandı.

Tedavisinin ardından baba ocağına getirilen Piyade Uzman Çavuş Selim Karabina, tedavisi biter bitmez silah arkadaşlarının yanında yerini alacağını söyledi. Selim Karabina konuşmasında, "Zor şartlar altında yaşıyoruz orada. Herkesin durumu iyi milletimizden aldığımız güç ile onların bizlere verdiği moral ile ayakta duruyoruz. Harekat tüm hızıyla devam ediyor. Her şey normal iyiye gidiyor her şey. Türkiye’ye karşı yapılan bütün tehditlerin karşısında dimdik duracağız. Mutluyum bu vatanın bir parçası olarak orada bulunmaktan. Türkiye’ye karşı olan tehditlerden göğsümü gererek çatışmaktan mutluyum. Tabi böyle olmasını istemezdik ama savaşta her şey mubahtır. Her şeyin daha iyi olmasını temenni ediyorum. Vatanımı, milletimi çok seviyorum. Her şeyi göze aldım vatanım için. Silah arkadaşlarım ile birlikte gözümüzü kararttık. İnşallah her şey gönlümüzce olur. Her şey istediğimiz gibi olur. Tedavim bittiği zaman silah arkadaşlarımın yanına gidip daha güçlü, daha dirayetli bir şekilde operasyonu yürütmeye devam edeceğiz. Bütün herkese halkıma, milletime başımızdaki herkese teşekkür ediyorum. Allah hiç birine zeval vermesin. Bayrak bizim bayrağımız, millet bizim milletimiz. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız. Buradan cumhurbaşkanımıza ve başbakanımıza teşekkür ediyorum. Onlar bu harekat ile ilgili geri adım atın demedikleri sürece bu harekat devam edecek. Ayrıca Türk milletine teşekkür ederim. Duaları ile bizim yanımızda oldukları için.

Gazinin annesi Ülkü Karabina ise açıklamasında, oğlu ile gurur duyduğunu dile getirerek; “Dört tane oğlum var hepsiyle gurur duyuyorum. Oğlum gazi oldu geldi, onunla büyük gurur duyuyorum. Herkesin dualarını bekliyoruz, Allah gazilerimize hayırlı şifalar versin. Vatanımız sağ olsun. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

Selim Karabina’nın babası Atilla karabina, vatan için gerekirse kendisinin de Afrin’e gidebileceğini ifade ederek, “Bu vatan bizim her şey helal olsun. Oğlumu tekrar göndereceğim, gerekirse bende gideceğim. Şehitlerime Allah rahmet eylesin, gazilerimize şifa versin. Bu ülke bizim. Bütün oğullarımı gönderirim kendim de giderim. Bu vatana can feda” diye konuştu.

Gazi’nin ağabeyi Lütfü Karabina, kardeşi ile gurur duyduğunu, terörün kökü kazınmadan da Türk askerinin oradan dönmeyeceğini söyledi. Karabina, “Kardeşim geldi. Yaralandığında bize haber vermedi endişelenmeyelim diye. Kardeşimle gurur duyuyorum. Tekrar gidecek inşallah. Terörün kökünü kazımadan buraya geri dönmeyeceğini kendisi de söylüyor, bizlerde askerlerimize inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Binali Yıldırım’a çok teşekkür ediyorum. İnşallah vatanımız ve milletimiz için bu operasyon devam edecek. Tek bir terör örgütü mensubu kalmayana kadar hiç bir askerimiz geri dönmeyecek. İnşallah şehitlerimiz de gazilerimiz de minimum sayıda olacak. Askerlerimiz inşallah hiçbir yara almadan geri dönecekler. Oradaki bütün personelimiz kuvvetli çünkü en gelişmiş kendi ürettiğimiz silahlar ile savaşıyorlar ve başarılı sonuçlar alıyorlar” diye konuştu.