Afrin halkı yeni yönetimi değerlendirdi

Afrin’in teröristlerden temizlenmesinden bir ay sonra halk, şehirdeki güvenlik ve ekonomik durumu değerlendirdi.

Şehrin PKK’lı teröristlerden temizlenmesinden bir ay sonra ahalinin çoğu geri döndü ve hayat eskisinden daha canlı bir hale döndü.

Halk, teröristlerin yollara kontrol noktaları koyarak kendilerini haraca bağladığını, gençlerin zorla askere alındığını söyledi.

Afrin’de mağaza sahipleri ve alışveriş yapan müşterilere şehirdeki yeni durum ve hayat şartları soruldu. Bir mağaza sahibi olan Faysal, Afrin’in şimdi eskisinden daha güvenli bir yer olduğunu söyledi.

Faysal, PKK’nin şehirde cami yapmayı engellediğini belirterek, şimdi burada daha çok cami olmasını umduğunu söyledi.

Yine alışveriş yapan Afrinli bir kadın, şimdi şehrin daha güvenli hale geldiğini, şehri terk eden herkesin geri dönmesini temenni ettiğin belirtti. Afrinli kadın, "Halk sokakları doldurup korkusuzca alışveriş yapıyor. Evlerinin ihtiyaçlarını temin ediyor. Tüccarların geri dönmesi şehrin ekonomik durumunu canlandırdı" dedi.

Afrin’deki yeni hayat ile ilgili görüşlerini paylaşan bir döner dükkanı sahibi de, "Savaşın ardından PKK’nın şehirden çekilmesiyle Afrin halkı geri döndü. Hayat eskisinden çok daha iyi oldu. Gıda fiyatları eskisinden çok daha ucuzladı. Halk bol bol alışveriş yapıyor. Terör örgütünün yönetiminde vergiler halkın belini büküyordu. Allah’a şükür halkın çoğu evine döndü" diye konuştu.

Afrin sokaklarında peynir satan bir köylü ise, "Allah’a hamdolsun, Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu sayesinde hayat şartlarımız iyileşti. Güven içinde işimize gidip gelebiliyoruz. Eskiden PKK’lı militanlardan sokağa çıkamıyorduk. İnsanlar evlerine döndü şimdi biz ürünlerimizi rahatça satabiliyoruz. Her şey çok iyi. Bütün Afrinlilere eve dönme çağrısında bulunuyoruz. Güven içindeyiz. Güvenlik sağlandı, sağlık hizmeti veriliyor. Su, elektrik ve gıda mevcut. Eskiden olduğu gibi hayat devam ediyor" dedi.

Bir mağaza sahibi olan Ebu Abdullah ise, "Alemlerin Rabbine hamdolsun Afrin’e geri döndük, dükkanlarımızı açtık. Fiyatlar uygun. İnşallah toptancı dükanları da açılırsa fiyatlar daha da düşecek. PKK yönetimi sırasında din hürriyeti yoktu. İnşallah Afrin’de camiler de inşa edilir. Maalesef, Afrin gibi büyük bir şehirde sadece dört cami bulunuyor" şeklinde konuştu.

Afrin’de bir aktivisit olan Ebu el Ala Kumla da, “Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusunun hürriyetine kavuşturduğu Afrin’deyiz. İnsanlar 7 yıl terör yönetiminde kaldıktan sonra şimdi hürriyetin tadını çıkarıyor. Hayat canlandı. Terör örgütünün elinde bulunan diğer yerleri de kurtarmak istiyoruz” dedi.

Afrin’de bir esnaf olan 70 yaşlarındaki Ebu da, Afrin’in güvenli bir yer haline geldiğini, dükkanların açıldığını, yiyecek ve içecek her şeyin mevcut olduğunu, her türlü rahatlığın mevcut olduğunu söyledi.