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Afrin halkına gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 16:57 | Son Güncelleme

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu ile kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğiyle temin edilen 18 tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin Afrin bölgesine gönderildi

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu ile kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğiyle temin edilen 18 tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin Afrin ve köylerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformunca "Mehmetçiğe Minnet, Afrin Halkına Himmet" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Afrinliler için toplanan ve içerisinde temel gıda ve temizlik, kıyafet, çocuk maması ve oyuncak gibi malzemelerin bulunduğu tırlar, düzenlenen törenle bölgeye uğurlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi BELSAN Garajı'nda düzenlenen törende konuşan Platform Başkanı Osman Gerem, daha önce Afrin kırsalına 10 tır yardım gönderdiklerini belirterek, toplanan 18 tır yardım malzemesinin Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan bölgelerdeki halka dağıtılacağını söyledi.

Afrin halkının daha rahat yaşayabilmesi için ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Gerem, şunları kaydetti:

"Afrin halkının gönüllerine, sevinç sofralarına bereket olsun diye şimdi Afrin'e yardım zamanıdır. Kampanya kapsamında 25 tır yardım malzemesi toplandı. 18 tırı bugün Afrin'e gönderiyoruz, geriye kalan 7 tırı da bir hafta sonra yollayacağız. Kampanyaya destek veren Valiliğimize, tüm belediyelerimiz ve tüm milli eğitim müdürlüklerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa halkı her zaman şanına yakışanı yaptı, bugün de şanına yakışanın da üzerinde bir gayretle 25 tır yardım malzemesi toplanmasını sağladı. Hepsine teşekkür ediyorum."

Dua edilmesinin ardından gıda malzemelerini taşıyan 18 tır yola çıktı.

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