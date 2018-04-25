Afrin halkının ekmeği Mehmetçik’ten

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin’de halka ekmek dağıtımı yapıyor.
TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK ve DEAŞ’tan temizlenen Afrin’e yardım eli uzatmaya devam ediyor. Teröristlerin zulmünden kurtulan Afrin halkı ile ekmeğini paylaşan Mehmetçik, kurulan askeri mobil ekmek fırınları ile günlük olarak yaklaşık 15 bin ekmek dağıtıyor.
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