Afrin harekatı başlar başlamaz HDP'den dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Afrin operasyonu fiili olarak başlamıştır" açıklamasının ardından Türk F-16 uçaklarının Diyarbakır'dan havalanıp Suriye'ye geçerken, ÖSO'nun ise Afrin'e girdiği öğrenildi.
"AFRİN'E SALDIRI KÜRT DÜŞMANLIĞIDIR"
Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde savaş uçağı seslerinin duyulduğu saatlerde HDP'nin resmi twitter hesabından "Afrin'e saldırı Kürt düşmanlığıdır." tweeti atıldı.
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