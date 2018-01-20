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Afrin harekatı başlar başlamaz HDP'den dikkat çeken mesaj

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 19:13 | Son Güncelleme 1 saat önce

Afrin'de PKK'lılara yönelik operasyonunun başladığı saatlerde HDP, "Savaşa hayır" etiketiyle "Afrin'e saldırı Kürt düşmanlığıdır" dedi.

Afrin harekatı başlar başlamaz HDP'den dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Afrin operasyonu fiili olarak başlamıştır" açıklamasının ardından Türk F-16 uçaklarının Diyarbakır'dan havalanıp Suriye'ye geçerken, ÖSO'nun ise Afrin'e girdiği öğrenildi.

"AFRİN'E SALDIRI KÜRT DÜŞMANLIĞIDIR"

Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde savaş uçağı seslerinin duyulduğu saatlerde HDP'nin resmi twitter hesabından "Afrin'e saldırı Kürt düşmanlığıdır." tweeti atıldı.

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
bende kürdüm. kürt düşmanlığı olduğunu düşünmüyorum. pkk yı ypgyi temizliyoruz.
sizi yerle bir edeceğiz Allahın izniyle... Sınırlarımız da sorun vardı bizde sınırlarımızı genişletmeye hdppkk nın kökünü kazıyacağız
bir kürt olarak başlarina yıkacağız afrini,mezar olucak teröristlere o topraklar,kurtulucaz bu dönmelerden inşallah
@cakirfth daha çok yağmur duasına çıkarsınız Allah her vakit size karşı olduğunu gösteriyor bakalım kıtlıktan kuraklıktan depremlerden sizi kim kurtaracak o zamanda diktatörlerinize yalvarın belki yardım ederler tüm olacakları hak ettiğinizden en ufak şüphem yok aslında beteri gözlerinizi yumup açtığınız an başlıyor sözlerim asla insan gibi eşitliği birliği barışı savunan kimseyi kapsamıyor
bilemedin kürt düsmanligi degil hain düsmanligi. hainler icin yasasin cehennem.
Yıllardır bu milletin,Kürdü-Türk'ü ile çektiği yeter yaa.Kahrolsun teröristler ve işbirlikçisi Amerika...
kürt/türk fark etmez hainlerin sonu cehennemdir.yanlış anlamayın türk kürt kardeştir ama Allah yolunda olan iki milletin evlatlarına çekilen silah şeytanın emridir şeytana boyun eğen kim olursa kuran açık bir dille söylemiştir cehennemi şeytanla iş birliği yapanlar için yarattım diye geberdiğinizde bizi daha iyi anlayacaksınız... idealist ideolijik tayfası..
valla ne kürtlerin türklerle bir sorunu var nede türklerin kürtlerle bir sorunu var tek sorun terör.. gerisi hikaye herkez ekmeğinin peşinde teknoloji çağındayız millet artık yemiyor bu hikayeleri :)
garibim daha düşmanlıkla vatan korumasını bile ayırt edemiyor
F-16 lılar pkk ypg yi vuruypr ses bizim yerli hdp den ve bazı CHP lilerden geliyor.vatanıma milletimize hayırlı olsun Allah mehmetçiklerimize güç kuvvet versin onları muaffak etsin.
Kürt ile pkk yı ayırır bu millet vuran da kürt rahat ol sen
kürt dediğiniz kimdir pkk lı hepsi binlerce mehmetçiğin katili it soyları teröristi sevmeye mecburuz sanki şimdi ağlar bunlar amerikaya avrupaya izleyin görün kansızları kobanidede aynısını yaptılar avrupaya ağladılar amerika kurtardı bunları sonra diyorlar çarpıştık mücadele ettik tam iki yüzlü hain hepsi
He he tabi tabi
bu hdp yi tbmm den ve vatanımızdan atmadıkça kazanamazsınız ödeyemediğimiz vergilerle maaş alan bu vatan hainlerini hala neden besliyorsunuz
Kürtlerle o pislikleri birbirine kimse karıştıramaz.
bu abd ülkesi. yıllarca pkk diye türkiyeyi zarara urattı baktıkı bişey olmuyor kendisi suriyeye kadar geldi. artık gizli kapaklı bir iş yapmıyor ne yapıyorsa alenen kendisi yapıyor.. bunca sene bu pkk itlerini besleyenin de kim olduğu ortaya çıkmış oldu. bence ülke olarak türkiye sınırları içerisinde amerika kelimesinin kullanılmasını dahi yasaklıyalım.
canan dan ses var mı canan dan, terörist yoldaşları geberiyor ne de olsa
noldu yusuf yusuf etmeye başladı kendiniz kaşindiz kökünüz kazinana kadar durmak yok allah’ ın izniyle
Pkk kahhar olsun yuzunden Dünya buradaki masum sahipsiz kürtler katiline güz yumarsa hepsine yazıklar, insanlık utansın.
@orhin27 masum kürt kim lan inek
üç harfliler geldi JÖH PÖH geldi efrin mayın eşşeklerine mezar olacak
hadi ordan it herifler bence susun yoksa o dilinizi keseriz kürt halkını da lekeleme
hep li gavat savaşa hayırı diyen sizin gibi köpekler herşeyin hayırlısını görecek Allah askerimizin yar ve yardımcısı olsun
BEN TÜRKÜM AMA KÜRT KARDESLERİM KADARDA KÜRDÜM.BİZE SILAH ÇEKEN DOST OLAMAZ.ONLAR AMERIKA UŞAĞI BIZ KARDESIZ VE ILELEBETTE ÖYLE KALACAĞIZ.BATAN HAINI ISTER TÜRK OLSUN İSTER KÜRT HAIN HAINDIR
hainlerden operasyona hayir baslar
hdpkk kardeş partisinden de operasyon aleyhinde açıklama bekliyorum. Abd hdp ypg pyd fetö ve bunların Türkiye sözcüsü kim acaba.... ama şimdi onlar yemeklerinde 1/4 domuz yemeye devam ediyordur pardon...
kurtler dusmanimiz olsa hdp bi aciklamayi yapamazdi hur ve ozgurce yasiyonuz hainlik yapmayin yeter
yazıklar olsun bu ülkede yaşayıpda nankörlük edenlere
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