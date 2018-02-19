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Afrin Harekatı için kritik uyarı: İtibar etmeyin

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 21:59 | Son Güncelleme

Güvenlik ve strateji uzmanı Abdullah Ağar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "1641 teröristi imha etmişiz, bu çok büyük bir başarı. Harp literatürüne girecek bir başarı var ortada" dedi. Ağar, özellikle sosyal medyada orduyu kötülemek isteyenlere itibar edilmemesi uyarısında da bulundu. Ağar, Suriye'de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en güçlü tahkimatla karşı karşıya kalındığını bildirdi.

Afrin Harekatı için kritik uyarı: İtibar etmeyin

Kafkas Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi'nce Prof. Dr. Necdet Leloğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'nin Ulusal Güvenliği ve Ulusal Çıkarı Perspektifinden Zeytin Dalı Harekatı" konulu panele katılan Ağar, burada yaptığı konuşmada, Suriye'de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en güçlü tahkimatla karşı karşıya kalındığını bildirdi.

"BU ÇOK BÜYÜK BİR YÜK"

Mehmetçik'in, Zeytin Dalı Harekatı'nda çok sayıda terör örgütüyle mücadele etiğini vurgulayan Ağar, "Karşımızda 9-11 bin terörist ifade edilmişti sonradan bin ile 1500, Fırat'ın doğusundaki alanlardan dağ kadrosundaki teröristleri getirdikleri belirtilmişti. Bu çok büyük bir yük, 12 bin 500 teröristle mücadele edilmesi çok zor olan bir fotoğraf. PKK'nın elinde şu anda ABD ve Rusya tarafından verilmiş, kendisinin satın almış olduğu konvansiyonel ve sofistik silah sistemleri var." diye konuştu.

"HARP LİTERATÜRÜNE GİRECEK BİR BAŞARI VAR ORTADA"

Ağar, sosyal medyada orduyu kötülemek isteyenlere itibar edilmemesini isteyerek, şunları kaydetti:

"372 tane meskun mahal var, yani 7 tanesi nahiye en büyüğü Afrin olmak üzere 365 tane köy ve köy halkı yerleşim yeri vardı. Bunların şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri yüzde 15'ini ele geçirmiş durumda. 2 bin 750-3 bin kilometrekarelik bir alanda bunun 300-320 kilometresini ele geçirmiş durumdayız. Ama bunun en önemli tarafı hakim arazi kesimlerin olması çok önem taşıyor. Dağlık alanların ele geçirilmiş olması harekatın istikrarı ve geleceği açısından büyük değer taşıyor.

Şu ana kadar imha edilen terörist sayısı 1641 teröriste ulaştı, bu da terörist yükünün yüzde 15'i demektir. 32 şehidimiz var keşke hiç olmasa. Bunun karşılığında 1641 teröristi imha etmişiz, bu çok büyük bir başarı. Harp literatürüne girecek bir başarı var ortada.

İTİBAR ETMEYİN

Dikkat edin özellikle Batı medyasından olumsuz ya da orduyu kötüleyen, harekatı kötüleyenlere itibar etmeyin. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri çok anlı ve şanlı kendi milletine, ruhuna, tarihine, vatanına ve Mehmetçik ismine uyan başarıyı şu ana kadar ortaya koymuş durumda, bundan sonra da başaracağından şüpheniz olmasın."

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
kürtler biz başarılıyız deyo bunlar biz başarılıyız deyo.hangisi doğru der allah bilir.
Bu başarı Mehmetçiğindir. Siyasetçilerin değil
ALLAH, Ordumuza Devletimize zeval vermesin. milletimizin yüzde 90, ı dualarıyla,herşeyleriyle güvenlik güçlerimizin, devletimizin yanındadır...
ver coşkuyu sana göre öyle
savaşlar artık james bond çantalarla masaüstünde yapılıyor abdılla efendi!!
İSLAM'IN SON KALESİ OLDUĞUMUZU UNUTMAYALIM ALLAH ORDUMUZU MİLLETİMİZİ KORUSUN ????????????????
bizim chdp liler suriyede hezimete ugrasak da Tayipe laf söylesek diye salya içinde bekliyorlar
süper işte menbicte amerika ve afrinde asad la da çarpışsin..bizde diyoruz TSK güçlü tek atar herkse..1600 teröristin kaçını tanklar ve uçaklarla öldürülmüş orası önemli işte..eğer çoğu tanık ve uçaklar ile ise..afrin merkezde bunu yapamayız..esad a karşıda amerikaya karşıda..yapabilirsek yapalım türk ordusu Şanlıdir tek atarız alayına..ama malesef uçakları tankları olmayan bir terör örgütü bu bu rakamı abartmak aslında TSK yi küçük görmektir bence
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