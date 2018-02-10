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Afrin Harekatı'nda bir köy daha teröristlerden temizlendi!

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 17:26 | Son Güncelleme

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Deyr Ballut köyünü PYD/PKK'dan temizledi.

Afrin Harekatı'nda bir köy daha teröristlerden temizlendi!

Afrin'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan ATAK helikopterinin düşmesinin ardından bölgedeki hava hareketliliği arttı. Hatay'daki sınır birliklerinden terör hedefleri ateş altına alındı. Afrin Harekatı kapsamında ayrıca Deyr Ballut köyü PYD/PKK'dan temizlendi.

Afrin bölgesinde görev uçuşu yapan ATAK helikopterin düşmesinin ardından, sınırın sıfır noktasında hava hareketliliği yaşanıyor.

AA'nın aktardığına göre bölgede görev yapan ATAK helikopterinin kırıma uğramasının ardından, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin Suriye sınırı noktasında hareketlilik yaşandı.

Savaş uçağı ve çok sayıda askeri helikopterin bölgede uçuş yaptığı görülüyor.

DHA'nın aktardığı bilgilere göre de Hatay'da sınır birliklerinde konuşlu Fırtına obüsleri ve Çok Namlulu Roket Atarlar (ÇNRA) ile Afrin'deki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı. Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu'ndan Afrin bölgesindeki Cinderes kırsalı yoğun şekilde vuruldu.

BİR KÖY DAHA TEMİZLENDİ

AA'nın 17.20'da duyurduğu habere göre TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Deyr Ballut köyünü PYD/PKK'dan temizledi.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 30'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 47 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan köyleri ile Mersides ve Nisriyye Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

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