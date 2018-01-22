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Afrin harekatına katılan pilotlara Akar'dan sürpriz anons

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 08:09 | Son Güncelleme 20 dakika önce

F-16’lar telsiz konuşması dahi yapmadan hedefleri sessiz operasyonla vurdu. GPS güdümlü 100 ton bomba atıldı. Orgeneral Hulusi Akar pilotları, telsizden "Kahraman pilotlar, alınlarınızdan öpüyorum" diyerek kutladı.

Afrin harekatına katılan pilotlara Akar'dan sürpriz anons

Sabah gazetesinin haberine göre, Zeytin Dalı Harekâtı'nın ilk günkü hava operasyonunun tamamlanmasının ardından Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, havadaki pilotları telsizle "Kahraman pilotlar, alınlarınızdan öpüyorum" diyerek kutladı.

Afrin'deki terör yuvalarını yok etmek için çoğunun aralığı 10 metre olan hedeflere GPS güdümlü 100 ton bomba atan pilotların, harekâtın başlangıcından itibaren telsiz konuşması bile yapmadığı ve teröristleri ansızın vurduğu öğrenildi.

İLK İNTİKAL ŞEYH HALİD BÖLGESİNDEN

Öte yandan, Afrin’e yönelik ilk intikal Şeyh Halid bölgesinden yapıldı. Terör örgütünün mayınlı tuzakları başarıyla etkisiz hale getirildi. Savaş jetlerinin vurduğu terör mevzilerine ek olarak daha önce giriş noktası olarak belirlenen kapılar geçişlerde kullanılmadı.

Sınır boyu güvenlik önlemi kapsamında yerleştirilen beton bariyerler son 10 günlük hazırlık süresinde bazı noktalardan kaldırılarak Afrin’e giriş noktası görüntüsü verildi. Operasyonun başladığı sabah saatlerinde daha önce hazırlanan noktalar değil, yeni giriş hatları belirlenerek sınırın Afrin tarafında terör örgütünün yaptığı hazırlıklar boşa çıkartıldı. Ardından yeniden temizlenen 7 nokta geçiş güzergahı olarak kullanıldı.

9 KÖY TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, TSK’nın bu taktik hamlesiyle birlikte ÖSO ve Türk askerinden oluşan 2 bin kişilik grup Afrin’e giriş yaptı. Birlikler sınırdan geçerek kısa sürede yaklaşık 7 kilometre içeri girdi. Zeytin Dalı Harekâtı’nda dün akşam saatleri itibariyle 9 köy teröristlerden temizlendi. ÖSO birliklerinin, kamufulajlarına sarı bantlar taktığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
pilot Hulusi Akar Afrin

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