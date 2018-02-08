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Afrin havasında Rusya molası

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 10:13 | Son Güncelleme

Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları ile helikopterlerin 4 Şubat’ı 5 Şubat’a bağlayan geceden bu yana Afrin hava sahasını kullanamadığı ortaya çıktı. Elde edilen bilgiye göre bu durum, Rusya’nın kendi uçaklarına omuzdan atılan füzelere karşı yeni bir elektronik hava savunma sistemi kurma çalışmaları yürütmesinden kaynaklandı. Rusya’nın bu çalışmayı bitirdikten sonra Afrin hava sahasının yeniden Türk savaş uçaklarına açılması bekleniyor.

Afrin havasında Rusya molası

Rusya, 3 Şubat günü İdlib’de Su-25 tipi savaş uçağının MANPAD (Tek kişi tarafından taşınabilir hava savunma sistemi) ile düşürülmesinden sonra, bu tarz saldırılara karşı Afrin ve İdlib hava sahasını kapsayacak şekilde yeni bir elektronik hava savunma sistemi kurma kararı aldı. Moskova yönetimi, bu kararını Türkiye’ye bildirerek, sistemi denemek ve kurmak amacıyla Afrin hava sahasını da kapsayan diğer hava savunma sisteminin belirli aralıklarla kapatılacağını, bu nedenle Türk savaş uçaklarının Afrin üzerinde uçuşuna izin verilmeyeceğini bildirdi.

Rusya’nın bu tutumunun Türkiye’ye karşı bir tavır olarak algılanmaması gerektiği belirtilerek, sistemin kurulması ve test süreci tamamlandıktan sonra Afrin hava sahasının yeniden Türk savaş uçaklarına açılacağı savunuldu.

Güvenlik kaynakları, bu son gelişmeyle ilgili pazartesi akşamı Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın “Afrin hava sahası açık” sözlerine işaret etmekle yetiniyor. Bir güvenlik yetkilisi, “Bazı taktik hazırlıklar yapılabilir. Uçaklar ve helikopterler sınır hattında Türkiye tarafında uçuyor” demekle yetindi. Rusya’nın İHA uçuşlarına izin vermesi nedeniyle, İHA’ların Afrin’deki bazı hedefleri işaretleyebileceği, sınır hattında uçuş yapan savaş uçaklarının da kanatlı güdüm kiti takılı bombalarla bu hedefleri vurmasının önünde engel olmadığı ileri sürüldü.

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AÇIKLAMALARDA DA BİLGİ YOK

Genelkurmay Başkanlığı’nın 5 Şubat’tan bu yana Zeytin Dalı harekâtıyla ilgili yaptığı açıklamalarda da Hava Kuvvetleri unsurlarının taarruzlarından bahsedilmemesi dikkat çekti. En son 4 Şubat’ta saat 10.00’da yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK-KCK-PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 5 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir” bilgisi paylaşıldı.

ŞEYH HOROZ KÖYÜ ALINDI

HATAY Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa’nın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait havan ve obüs toplarıyla vuruluyor. Sınır hattında askeri helikopter hareketliği de devam ediyor. Bu arada, kente gelen çok sayıda askeri araç ve komandonun askeri birliklere sevki sürüyor. Şeyh Horoz ve Darmık Dağı bölgeleri karadan yoğun topçu atışıyla vuruldu. TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı harekâtında Afrin’in kuzeyindeki Şeyh Horoz köyü ve alt yerleşimlerini terörden arındırdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Suriye Rusya

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Adamlar sıcak denizlere yerleşmiş bile bir taraftan Amerika destekli israil projesi bir taraftan Rusya'nın sıcak denizlere inme hayali.Hadi bakalım
@yigidinharci_2017 Ki böyle kalmayacağını daha da ileri gideceğini herkes biliyor.
TAKVİM GAZETESİ YAZARI ERGÜN DİLERi TAKİP EDİN ASLINDA NE OLDUĞUNU ANLARSINIZ NE DİYORSA ÇIKIYOR DÜNYADA VE ÇEVREMDE OLUP BİTENİ HEP ONDAN ÖĞRENİYORUM ONUN SAYESİNDE 3 BOYUTLU DÜŞÜNMEYİ OLAYLARA ÖYLE BAKMASINI ÖGRENDİM MÜTHİŞ BİR ADAM MUAZZAM BİR BİLGİ VE ZEKA
"Biz kimseden izin almayız Allah'ın izniyle" diyenleri görelim !!!
bor toryum yakıtlı heronlar artık havalanabilir ..
Siz zaten havalanmışsınız:))Size iyi uçuşlar.
adam bir askeri ödü diye sistem çalışması yapıyor bzimkiler şu ana kdar 3 tank 10 şehit var tık yok
@sahin_bey 2000 süper beyin olarak neden bulmadın bu tür savunma silahlarını. bak ülke senin yüzünden 2 tank 10 şehit kaybetti.
TAKVİM GAZETESİ YAZARI ERGÜN DİLER NE DİYOR ( SURİYE RUS TOPRAKLARI OLDU ESAD 100 YILLIGINA EGEMENLİK HAKKINI RUSYA YA DEVRETTİ RUSYANIN BÖLGEDE 20 ASKERİ ÜSSÜ VAR VE İLERLEYEN DÖNEMLERDE BU SAYIYI 60 A ÇIKARTMAYI PLANLIYORLAR ESADI LAZKİYEDE 10 BİN RUS ÖZEL DENİZ KOMANDOSU RUS ASKERİ GEMİSİNDE KORUYOR BÖLGEDE RUSYA İZİN VERMEZSE OPERASYON YAPAMAYIZ )
RUSYA İZİN VERMEZSE TOTO YATTI YANİ.
TAKVİM GAZETESİ YAZARI ERGÜN DİLER NE DİYOR ; KABUL EDELİM YADA ETMEYELİM SURİYE ARTIK RUS TOPRAĞIDIR ESAD KORUNMA KARŞILIGINDA EGEMENLİĞİNDEN VAZGEÇEREK 100 YILLIGINA SURİYEYİ RUSLARA VERMİŞTİR RUSLARDAN İZİNSİZ BÖLGEDE OPERASYON YAPAMAYIZ ) KISACASI KERAMETİMİZ KENDİMİZDEN MENKUL DEĞİL
Suriyeli toprak bütünlüğü için savaşıyoruz güya hemde Esad ile kuş olduğumuz halde ama hava sahasını acmasi için rusyadan izin alıyoruz olacak ismi.hava sahası suriyenimi rüyanın mi?
biz kullanamayalım diye rusya keni uçağını düşürtmemişse ben de bişey bilmiyorum
Tabiri caizse jet uçağı diye tabir edilen ama karadan atılan füzeden kilit yiyip balon gibi sönen savaş uçağı devri kapanıp yavaş yavaş yerini SİHA 'lar almak üzere.
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