Afrin’i Sultan Abdülhamid'in subayı bir Türkmen kurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 6 yıldır süren terör işgalini bitirme ve tehdit altında olan sınır güvenliğinin yeniden sağlanması amacıyla harekât başlattığı Afrin, ‘Mustafa Namık’ isimli bir Türkmen beyi tarafından kuruldu. Yeni Şafak’a konuşan Suriyeli Tarihçi Fayad Süleyman, Cerablus doğumlu Mustafa Namık Bey’in, basit bir köy konumundaki Afrin’i önce nahiye sonrasında ilçeye nasıl dönüştürdüğünü anlattı. Yeni Şafak'tan Yılmaz Bilgen'in haberine göre, Tarihçi Süleyman, bir Osmanlı subayı olan Mustafa Namık’ı şöyle anlattı:

FESİNİ HİÇ ÇIKARMADI



“Cerablus’a bağlı Taşlıhöyük köyünde 9 çocuklu Mustafa ailesinin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelen Namık Mustafa, İstanbul’da Harbiye Mektebi’nden mezun oldu. İstanbul hükümeti tarafından Suriye’ye gönderilen Namık, Sultan Abdülhamid’in subaylarındandı. Osmanlı ordusunda bir süre görev yaptıktan sonra Suriye’nin Mabadlı ilçesinde kaymakam olarak görevlendirildi. Suriye Türkmenleri’nin Beydilli Boyu’ndan olan Namık, Halep Mabadlı ve Afrin, Şam-Nebik’te 22 yıl yürüttüğü kaymakamlık görevinden sonra 1963 yılında Suriye Parlamentosunda milletvekili olarak bir dönem görev yaptı. Mustafa Namık, Ankara hükümetiyle ilişkilerini her daim devam ettirdi ve Türkmen halkına sahip çıkan yönüyle de Suriye Türkmenleri’nin takdirini kazandı. 1973 yılındaki ölümüne dek Osmanlı subayı olmakla iftihar ederdi. Son nefesine kadar elinde baston ve başında Osmanlı fesini hiç çıkarmadı. Öldüğünde cenaze törenine dönemin Türkiye Büyükelçisi de katıldı.”