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Afrin’i Sultan Abdülhamid'in subayı bir Türkmen kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 08:21 | Son Güncelleme

Suriye’nin stratejik kasabası Afrin’in, Mustafa Namık adlı bir Türkmen paşa tarafından kurulduğu ortaya çıktı. Suriyeli tarihçi Fayad Süleyman’ın verdiği bilgiye göre, Sultan Abdulhamid’in subaylarından Mustafa Namık, Mabadlı’da 22 yıl kaymakamlık yaptı. Bir taraftan da bir köy olan Afrin’i imar ederek ilçeye dönüştürdü.

Afrin’i Sultan Abdülhamid'in subayı bir Türkmen kurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 6 yıldır süren terör işgalini bitirme ve tehdit altında olan sınır güvenliğinin yeniden sağlanması amacıyla harekât başlattığı Afrin, ‘Mustafa Namık’ isimli bir Türkmen beyi tarafından kuruldu. Yeni Şafak’a konuşan Suriyeli Tarihçi Fayad Süleyman, Cerablus doğumlu Mustafa Namık Bey’in, basit bir köy konumundaki Afrin’i önce nahiye sonrasında ilçeye nasıl dönüştürdüğünü anlattı. Yeni Şafak'tan Yılmaz Bilgen'in haberine göre, Tarihçi Süleyman, bir Osmanlı subayı olan Mustafa Namık’ı şöyle anlattı:

FESİNİ HİÇ ÇIKARMADI

“Cerablus’a bağlı Taşlıhöyük köyünde 9 çocuklu Mustafa ailesinin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelen Namık Mustafa, İstanbul’da Harbiye Mektebi’nden mezun oldu. İstanbul hükümeti tarafından Suriye’ye gönderilen Namık, Sultan Abdülhamid’in subaylarındandı. Osmanlı ordusunda bir süre görev yaptıktan sonra Suriye’nin Mabadlı ilçesinde kaymakam olarak görevlendirildi. Suriye Türkmenleri’nin Beydilli Boyu’ndan olan Namık, Halep Mabadlı ve Afrin, Şam-Nebik’te 22 yıl yürüttüğü kaymakamlık görevinden sonra 1963 yılında Suriye Parlamentosunda milletvekili olarak bir dönem görev yaptı. Mustafa Namık, Ankara hükümetiyle ilişkilerini her daim devam ettirdi ve Türkmen halkına sahip çıkan yönüyle de Suriye Türkmenleri’nin takdirini kazandı. 1973 yılındaki ölümüne dek Osmanlı subayı olmakla iftihar ederdi. Son nefesine kadar elinde baston ve başında Osmanlı fesini hiç çıkarmadı. Öldüğünde cenaze törenine dönemin Türkiye Büyükelçisi de katıldı.”

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SIFIRDAN İMAR ETTİ

“Mustafa Namık Bey, 1920 yılında ilk olarak Mabadlı’ya kaymakam olarak atandı. O dönem resmi kayıtlarında Afrin, 70-80 evden ibaret yoksul bir köy olarak geçiyor. Mustafa Namık, ilk iş olarak Afrin çevresinde binlerce dönümlük alana zeytin ağacı ektirdi. Tarım amaçlı birçok girişimi bilfiil yönetti. Afrin kısa sürede kalkındı ve yoğun göç aldı. Sonrasında Afrin merkez ve çevresine yeni yollar ve imar alanları açtı. Birkaç yıl içerisinde Afrin gelişti, büyüdü; Namık Bey 1922 yılında Afrin’in ilçe statüsüne kavuşmasını sağladı ve 16 yıl burada kaymakam olarak görev yaptı. Afrin halen Suriye’nin zeytin ihtiyacının yüzde 60’ını karşılayan bir ilçedir ve bu, Namık Bey’in başlattığı tarım alanlarını verimlilik merkezli değerlendirme projesinin parçasıdır.”

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ADINI SİLDİLER

Afrin’in kurucusu sayılan Mustafa Namık hakkında bir açıklama da Suriye Türkmen Meclisi eski Başkanı Abdurrahman Mustafa’dan geldi. Afrin’i sıfırdan inşa eden ismin kendi öz amcası Mustafa Namık Bey olduğunu belirten Abdurrahman Mustafa, 2012 yılında ilçeyi işgal eden PKK terör örgütünün ilk iş olarak Afrin’de Mustafa Namık Bey Sokağı’nın adını değiştirdiğini söyledi. Mustafa, Afrin ilçe merkezinde 60 yıl önce verilen Mustafa Namık Bey Sokağı’nın adının PKK’lı ölen bir teröristin adıyla değiştirildiğini ve sadece bu uygulamanın dahi PKK’nın gerçek yüzünü göstermeye yettiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
haşa haşa türkler yeryüzünü var etmişler diyeceksiniz nerdeyse türkler türkmenler bu ne ya sizden başaka insan yok bir tek türkler türkmenler büskevi kafalılar sizi.
sus ta, adam sansınlar...
Tamam haklısın bizden çok bahsettik Hadi biraz kendinizi anlatinda kim olduğunuzu neler yaptığınızı yapamadiginizi konuşalım
@ali_kacmaz_1999 haber; hem PKK lı Kürtlerin kemde PKK lı Türklerin damarına basmış
@ali_kacmaz_1999 cehennemi var ettiler diyen bazı gavurlar var böylelerine itibar etmeyin
Afrin selefkos imparatorlugu doneminde kuruldu, ve orantes ismi verildi ilk bu sehire,  Roma imparatorluğu döneminde Ufrenus şeklinde telâffuz edildi. Emeviler ve Abbasiler döneminde ise Ifrin şekline dönüştü. Yakin tarihte ise afrin isini aldi. insanlarin tarihine saygi duyun, algı operasyonu iceren haberler sunmayin.
Kürdoloji yapma. Hep atıyorsun. Kendin inandın mı bu yazdıklarına?
@gercek_2018 bu haber afrini işgal etme operasyonu her zaman yapıldığı gibi bu kadar ölmeye hevesli gençlik görmedim birde işid insan gerçekten ürküyor bu kana susamışlardan dünya nelerle uğraşıyor bizimkiler ağalıkla namla raconla uğraşsın İngiltere’de elektrikli arabasını üretti artık petrolü çöllerdeki kaktüsleri sulamak için kullanacaklar ya biz ne üretiyoruz bölücülük nefret insan yok etme zihniyeti aksini ispat etsinler ne bereket ama çok net söylüyorum bu millet özde birbirine düşman bir halktır bu milleti birleştiren tek araç savaş ve kandır...
yani diyorsunuz ki afrin 82 olsun musul 83 kerkuk 84... yaw hani musul 82 idi.. ! musulda cayla puskevit keyfi yapacaydik..! la olm algiyi birakin savastayiz iste.. askerimize polisimize yardim edelim... yardim edemiyorsak dua edelim...
Sultanın değil, Osmanlı'nın subayı olur. Bugünümüz için yazmaya kalkarsanız, şunun subayı ya da askeri mi diyeceğiz...kötü toplum mühendisliği yapmayalım...
@uttuba Mustafa Kemal'in Askeri ?
)))))
kimin kurduğu önemli değil,orası bizim olacak inşallah
Şanlı Türkmenem
abdül ü iyi gösterme çabaları...
Buraların zaten bize ait olduğu, yerleşim yeri isimlerinden belli. Hile ile, ayak oyunuyla, İngiliz kahpeliği ile bizden alınanların tekrardan yerine koyulması lazım. Madem ki ya herro, ya merro dedik, sonuna kadar gitmeliyiz. Bizi buna mecbur bıraktılar.
birileri italyadaki nato toplantısında kürdistan diye türkiyenin doğusunu ha ritada göstermiş,subayla rımız toplantıyı terketmişti.o zaman gıkı çıkmayanlar bir bakmışsın afrini fetihle uğraşıyor.bu işler kahvehanelerdeki sohbetlerle çözülmez.orduyu rahat bırakın plânlanan işini yapsın!
Yalanin kuyruklusu bu kadar olur Afrin oldu olalı kürtlerin yurdudur Ama yenijapak in kuyruklu yalan na kendileri bilr inanmiyorlar.
Habere bak.
ama boyle olmaz babasindan kalan 3.7 milyon km 2 topragi kaybeden abdulhamit i ovun ovun daha da ovun .abdulhamitin subayi !!!!
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