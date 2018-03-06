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Afrin için kan verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 19:05 | Son Güncelleme

Samsun Çarşamba Mustafa Kemal İlköğretim Okulunun düzenlediği kampanyada velilerden ve öğretmenlerden oluşan bay-bayan 80 kişi Afrin’de teröristlerle çatışan güvenlik güçleri için kan verdi.Samsun’un Çarşamba ilçesinde Mustafa Kemal Ortaokulu ve İlkokulu idaresinin düzenlediği kampanyada veliler Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda bölgeyi teröristlerden temizleyen güvenlik güçleri için kan verdi.

Afrin için kan verdiler

Samsun Çarşamba Mustafa Kemal İlköğretim Okulunun düzenlediği kampanyada velilerden ve öğretmenlerden oluşan bay-bayan 80 kişi Afrin’de teröristlerle çatışan güvenlik güçleri için kan verdi.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde Mustafa Kemal Ortaokulu ve İlkokulu idaresinin düzenlediği kampanyada veliler Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda bölgeyi teröristlerden temizleyen güvenlik güçleri için kan verdi. Kanları, Türk Kızılayı Samsun Şubesinden Dr. Engin Erdoğan kontrolündeki sağlık ekibi topladı. Kan kampanyasına çok sayıda velinin başvurduğu öğrenilirken bazı kişilerden Kızılay’ın uygun olmadığı için kan alamadığı da bildirildi.

"Yok olmadan, can bizden yetişir kan"
Konuyla ilgili konuşan okul müdürü Adem Zorlu, "Vatanımızın ve milletimizin geleceği için Afrin’de çarpışan yaralı askerlerimize ve çeşitli hastanelerde kan bekleyen hastalarımıza ulaştırmak üzere okulumuzda kan bağışı kampanyası başlattık" dedi. Sloganlarının ise, "Yok olmadan Can, Bizden yetişir kan" olduğunun özellikle altını çizen Adem Zorlu, "Kampanyaya katılan velilere ve öğretmenlere teşekkür ederiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" diye konuştu.
Kan veren okul velilerinden Tuncay Yılmaz ise, "Zeytin Dalı Harekatı’nda sınır ötesinde çarpışan değerli kahraman güvenlik güçlerimiz, bilin ki sizin arkanızda büyük bir millet var. Kanımız Sizlere helal olsun” şeklinde konuştu.

Afrin için kan verdiler

Afrin için kan verdiler

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