Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınması

AFRİN (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sabah 08.30'da kontrolün tamamen sağlandığı Afrin'de güvenlik güçleri bir yandan arama tarama faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da stratejik öneme sahip binalara girildi. Şehir merkezine girişte tekbir getiren güvenlik güçleri daha sonra buradaki Hükümet binasına çıkarak Türk bayrağını dalgalandırdı.
Bu sırada görevli bir askerin binanın çatısına çıkarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Mart Şehitler gününe, yüce Türk milletine ve şehitlere armağanıdır." diyerek bayrağı üç kere öpüp göndere çektiği görüldü.
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