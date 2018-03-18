Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınması

AFRİN/ANKARA(AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin ilçe merkezinin ele geçirilmesinin ardından, Fırat kalkanı Harekatı bölgesindeki camilerden sela okundu, tekbir sesleri yükseldi.
Afrin ilçe merkezinin YPG/PKK teröristlerinden temizlenmesinin açıklanmasının ardından terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Fırat Kalkanı bölgesindeki camilerden sela okundu, tekbir getirilerek kutlama yapıldı.
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