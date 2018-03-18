Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasına ilişkin, "Terör örgütlerine ve tüm dünyaya verilen mesaj açıktır; Türkiye güven, istikrar ve adalet yolunda kararlı adımlarla yürümeye devam edecektir. 18 Mart Çanakkale ruhu 103 yıl sonra da dimdik ayaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Zeytin Dalı Harekatı'nın Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütüldüğünü anımsatarak, Afrin ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesiyle harekatta önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti.

Afrin'de güvenlik ve insani yardım çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Kalın, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gücünü ve asaletini bir kez daha göstermiştir. Terör örgütlerine ve tüm dünyaya verilen mesaj açıktır; Türkiye güven, istikrar ve adalet yolunda kararlı adımlarla yürümeye devam edecektir. 18 Mart Çanakkale ruhu 103 yıl sonra da dimdik ayaktadır." ifadesini kullandı.