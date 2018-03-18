Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınması

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekil Vali Mustafa Yaman, Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasına ilişkin, "Bu sabah Afrin'den çok sevindirici haber aldık. Millet olarak buna çok mutlu olduk. İnşallah bu böyle devam edecek. Güney sınırlarımızda terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz." dedi.

Yaman, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri bir otelde yemekte buluştu.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve şehitler için dua edildiği programda konuşan Yaman, tarihi yaşayan değil tarihi yazan bir ülke olmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Yaman, Mardin'de hem valilik hem de belediye olarak şehit aileleri ve gazilerin hizmetinde olduklarını söyledi.

Mardin'de 950'ye yakın şehit ve gazi ailesine gerekli desteğin sunulduğuna işaret eden Yaman, şöyle konuştu:

"Mardin'e bağlı birliklerimiz de Afrin'de mücadele ediyorlar. Bu sabah Afrin'den çok sevindirici haber aldık. Millet olarak buna çok mutlu olduk. İnşallah bu böyle devam edecek. Güney sınırlarımızda terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. İçeride de iyi bir mücadele var. Mardin'de Diyarbakır'da bütün illerimizde şu anda huzur var. İnşallah böyle devam eder. Türkiye Afrin'de yedi düvele karşı mücadele ediyor."