Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin ilçe merkezinin ele geçirilmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizi maşa gibi kullanıp atanlara güvendiniz de ne oldu" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) bugün Afrin ilçe merkezini ele geçirilmesine ilişkin olarak Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından "#BirGeceAnsızınGelirizDemedikMi" ve "#TepenizeBinerizDemedikMi" etiketlerini kullanarak, "Sizi maşa gibi kullanıp atanlara güvendiniz de ne oldu" mesajını paylaştı.
Çavuşoğlu, mesajında TSK'nın Afrin'de Türk bayrağının göndere çekildiği ana ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının yer aldığı bir videoya da yer verdi.
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