Türkiye Gençlik Vakfı Kahramanmaraş İl Temsilciliği üyesi bir grup, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO), Afrin ilçe merkezini kontrol altına alması dolayısıyla şükür namazı kıldı.

TSK ve ÖSO güçlerince Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınması tüm Türkiye'de olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da sevinçle karşılandı.

TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilciliği tarafından kent meydanında düzenlenen etkinlikle şükür namazı kılındı.

Namazın ardandan gazetecilere açıklama yapan TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Ahmet Asım Demirdöğen, TSK'nın Afrin'de bir destan yazdığını belirtti.

Elde edilen zaferin bir fetih olduğunu bu nedenle şükür namazı kıldıklarını ifade eden Demirdöğen, "Bizler biliyoruz ki Afrin kapılarıyla birlikte Suriye'de Menbiç'in, Kamışlı'nın, Azez'in, Musul'un, Kerkük'ün, yeri geldiğinde inşallah tüm mazlum coğrafyaların kapısı bu vesileyle aralanmış olacak. Başta Başkomutanımıza ve Mehmetçiğimize inancımız tam. Kahramanmaraşlı gençler olarak her zaman ordumuzun ve başkomutanımızın yanındayız." diye konuştu.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve vatandaşlar katıldı.