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Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

TSK: "Sivil, masum kişiler, çevre, tarihi eserler, dini ve kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Afrin ilçe merkezinin ele geçirilmesine ilişkin, "Sivil, masum kişiler, çevre, tarihi eserler, dini ve kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır." ifadesi kullanıldı.

TSK'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Afrin ilçe merkezinin ele geçirilmesine ilişkin yapılan paylaşımda, "Sivil, masum kişiler, çevre, tarihi eserler, dini ve kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır." değerlendirmesine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca, Suriye rejimi, terör örgütleri ve bazı emperyalist güçlerce yerlebir edilen Musul, Halep, Rakka ve Doğu Guta'ya dair fotoğraflara da yer verildi.

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Afrin TSK

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