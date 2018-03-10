Afrin'in merkezine son 5 kilometre kaldı! İşte son gelişmeler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı’nın 49’uncu gününde Afrin’in Şavarighat El Caviz ve Melkiye köylerini YPG/PKK-DEAŞ’tan arındırarak, ilçe merkezi sınırları içine girdi. Dün ayrıca doğu cephesinde Meryemin, Kefer Miza ve Suvaril de teröristlerden temizlendi. Şu an itibariyle Afrin merkeze uzaklık 5 kilometreye indi, ilçe merkezi sınırlarına girildi. Kuzey cephesindeki Bülbül bölgesinde ise Suverani, Hayımlı ve Bey Obası köyleri ele geçirildi, Kaşıkdar Dağı’nın tümünde kontrol sağlandı. Batı cephesinde de Cinderes hattında Kefr Safra ve Hasirke köyleri teröristlerden alındı.

YÜZDE 60'I TEMİZLENDİ

Böylece Afrin bölgesinin yüzde 60’lık kısmı teröristlerden temizlenmiş oldu. 300’ü aşkın köyün bulunduğu Afrin kırsalında 150’den fazla yerleşim alanını ile stratejik öneme sahip nokta teröristlerden arındırıldı. Sınırını güvenli hale getirmek isteyen ve Suriye topraklarında kış koşullarına rağmen ilerleyişini sürdüren TSK birlikleri Afrin’in 6 beldesinden 5’ini ele geçirdi. Cinderes, Raco, Şeran, Bülbül ve Şeyh Hadidi çatışmaların ardından teröristlerden arındıran TSK birlikleri, şimdi son belde olan Mabadlı’yı da PYD/PKK teröründen kurtarmayı hedefliyor.