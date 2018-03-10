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Afrin'in merkezine son 5 kilometre kaldı! İşte son gelişmeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 03:58 | Son Güncelleme

Afrin’in 6 beldesinden 5’ini ele geçiren TSK ve ÖSO, hızla ilerliyor. Dün doğu, kuzey ve batı cephelerindeki çok sayıda köyün alınmasıyla Afrin merkeze uzaklık 5 kilometreye indi, ilçe merkezi sınırlarına girildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı’nın 49’uncu gününde Afrin’in Şavarighat El Caviz ve Melkiye köylerini YPG/PKK-DEAŞ’tan arındırarak, ilçe merkezi sınırları içine girdi. Dün ayrıca doğu cephesinde Meryemin, Kefer Miza ve Suvaril de teröristlerden temizlendi. Şu an itibariyle Afrin merkeze uzaklık 5 kilometreye indi, ilçe merkezi sınırlarına girildi. Kuzey cephesindeki Bülbül bölgesinde ise Suverani, Hayımlı ve Bey Obası köyleri ele geçirildi, Kaşıkdar Dağı’nın tümünde kontrol sağlandı. Batı cephesinde de Cinderes hattında Kefr Safra ve Hasirke köyleri teröristlerden alındı.

YÜZDE 60'I TEMİZLENDİ

Böylece Afrin bölgesinin yüzde 60’lık kısmı teröristlerden temizlenmiş oldu. 300’ü aşkın köyün bulunduğu Afrin kırsalında 150’den fazla yerleşim alanını ile stratejik öneme sahip nokta teröristlerden arındırıldı. Sınırını güvenli hale getirmek isteyen ve Suriye topraklarında kış koşullarına rağmen ilerleyişini sürdüren TSK birlikleri Afrin’in 6 beldesinden 5’ini ele geçirdi. Cinderes, Raco, Şeran, Bülbül ve Şeyh Hadidi çatışmaların ardından teröristlerden arındıran TSK birlikleri, şimdi son belde olan Mabadlı’yı da PYD/PKK teröründen kurtarmayı hedefliyor.

MERYEMİN'E BOMBA

Dün ele geçirilen Meryemin köyünde harekat öncesinde bomba yağdı. Meryemin’in yakınlarındaki Mezra köyüne konuşlanan ÖSO güçleri, öğleden sonra harekete geçti. ÖSO’nun hareketlenmesiyle Meryemin’deki teröristler, Mezra köyüne havan ve roketlerle saldırdı. Art arda atılan roket ve havanlar, boş alanlara düşerek, patladı. Bu gelişmenin ardından Türk savaş uçaklarıyla Meryemin’deki teröristlerin mevzi, barınak ve toplanma alanları, aralıklarla havadan bombalanarak, imha edildi.

BATI KAVŞAĞI YPG'DEN ALINDI

Azez’in Afrin ve Halep ile ulaşımını sağlayan ve 4 yılı aşkın süredir terör örgütü PYD/PKK denetiminde olan Batı Kavşağı, çatışmaların ardından ÖSO kontrolüne girdi. Çatışmaların ardından akşam saatlerinde kavşakta kontrolün sağlanmasıyla çok sayıda ÖSO mensubu, yıllardır geçiş yapamadıkları bölgeye giderek sevinç gösterisi yaptı. Türkiye lehine sloganlar atan ve ay yıldızlı bayrağı dalgalandıran ÖSO üyeleri, en kısa zamanda Afrin’i de özgürleştireceklerini söyledi.

BİRER BİRER SÖKÜLÜYOR

Şeran beldesine bağlı Büyük Halobu köyü, terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ’tan arındırıldı. Bir ÖSO mensubu, bölücü terör örgütü PKK’nın ele başı Abdullah Öcalan ve teröristlerin fotoğraflarını indirdi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İnşallah daha hiçbir askerimizin burnu bile kanamadan evlerine dönerler. işleri cok zor cok.....
Ve beklenen sonun devamı.
deaş daha o bölgde varmış demki.
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